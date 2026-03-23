EDADES DEL HOMBRE
Semana Santa
La cofradía de Jesús Nazareno de Toro organiza otro año más el taller “Infancia Nazarena”
La actividad infantil prevista para el Sábado de Pasión comenzará este año en la plaza de Santa Clara a las 11.00 horas
Con el objetivo de acercar a los más pequeños a la tradición cofrade, la hermandad de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro ha vuelto a organizar el taller infantil y juvenil "Infancia Nazarena". Tendrá lugar el Sábado de Pasión, de 11.00 a 13.00 horas, y contará con actividades de manualidades y pintura relacionadas con la Semana Santa o la cofradía.
La jornada comenzará este año en la plaza de Santa Clara y continuará en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina. Al igual que en ediciones anteriores, tras el taller, los menores podrán participar en una “pequeña procesión” que recorrerá el entorno del templo.
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