La cofradía de Jesús Nazareno de Toro organiza otro año más el taller “Infancia Nazarena”

Con el objetivo de acercar a los más pequeños a la tradición cofrade, la hermandad de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro ha vuelto a organizar el taller infantil y juvenil "Infancia Nazarena". Tendrá lugar el Sábado de Pasión, de 11.00 a 13.00 horas, y contará con actividades de manualidades y pintura relacionadas con la Semana Santa o la cofradía.

Cartel de presentación del taller "Infancia Nazarena". / Cedida

La jornada comenzará este año en la plaza de Santa Clara y continuará en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina. Al igual que en ediciones anteriores, tras el taller, los menores podrán participar en una “pequeña procesión” que recorrerá el entorno del templo.