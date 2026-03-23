La cofradía de Jesús Nazareno de Toro da luz verde al encargo del nuevo paso de La Lanzada

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla ha celebrado el Cabildo General Ordinario de 2026, en el que se ha aprobado el proyecto del nuevo paso de La Lanzada, conocido como “Longinos”, desparecido en el voraz incendio que asoló la iglesia de Santa Catalina el 13 de abril de 1957. La obra será realizada "en los próximos años" por el escultor David Alonso Cuesta, según anunció el presidente de la hermandad, Cristofer Feo Pallín.

La jornada comenzó con una misa, a las 10.00 horas, en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina. A continuación, tuvo lugar el cabildo, donde Feo Pallín, explicó que los actos celebrados en Semana Santa mantendrán una estructura similar a la del año pasado, resaltando que, el Jueves Santo, a las 11.30 horas, la procesión de Jesús Nazareno saldrá acompañada de la marcha del Conquero, mientras que la bendición de los conqueros tendrá lugar a las 12.00 horas.

Asimismo, Feo Pallín señaló que este año, el tallista José Antonio Pérez realizará la mesa para la imagen del Cristo del Perdón, “para estrenar el 2027”.

Restauraciones y mejoras

Por otro lado, informó sobre distintas restauraciones realizadas recientemente, entre las que se mencionaron las nuevas peanas para el paso de La Flagelación; la restauración íntegra del paso “El huerto de los olivos”, como de la mesa, a cargo de Adrián España; y la de la imagen de la Virgen de la Soledad, realizada por Patricia Ganado.

Asimismo, se comunicaron mejoras realizadas en la plazuela: la colocación de un escudo en piedra en memoria de los hermanos fallecidos; la instalación en forja del anagrama de la cofradía, donado de forma anónima; la colocación de un escudo en bronce en la capilla; y bancos y papeleras donados por el Ayuntamiento.

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Además, durante el cabildo, la junta administrativa acordó reducir los adornos florales, como también se hizo entrega de una placa honorífica a tres miembros que formaron parte de la junta durante los años 80.