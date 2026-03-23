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Aprobado el proyecto para mejorar la carretera entre Belver de los Montes y Vezdemarbán

La Diputación de Zamora ha aprobado el proyecto con un presupuesto base de licitación de casi 800.000 euros para un tramo de 10 kilómetros

Estado actual de la carretera ZA-V-2315.

Estado actual de la carretera ZA-V-2315. / Cedida

La Diputación de Zamora ha dado luz verde al proyecto de obra de acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera ZA-V-2315, que comunica Belver de los Montes y Vezdemarbán, con un presupuesto base de licitación que asciende a 799.937,41 euros (IVA incluido).

El proyecto, elaborado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Sergio Ruiz Pérez, contempla la intervención en un tramo de 10 km de longitud, que se inicia en la salida de la localidad de Belver de los Montes y finaliza en la entrada de Vezdemarbán.

La calzada existente tiene un ancho pavimentado de 5 metros , con bermas en ambos márgenes que amplían la plataforma hasta entre 5,50 y 6,00 metros.

La Diputación afirma que el firme de la carretera presenta actualmente un estado deteriorado, con zonas de bacheo y grietas, dificultando una circulación segura.

El proyecto incluye la extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor, sobre la calzada existente previa aplicación de emulsión termo adherente, y el fresado puntual del firme en los encuentros del tramo y en zonas específicas que lo requieran.

Asimismo, se procederá al desbroce y limpieza de arcenes y cunetas, reperfilando el terreno hasta 4 metros de ancho en ambos márgenes para eliminar la vegetación, así como la limpieza y reparación de obras de drenaje transversales y pasos salva cunetas para garantizar un adecuado discurrir del agua y proteger la plataforma.

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Finalmente, el proyecto contempla la señalización horizontal y vertical nueva, manteniendo las existentes en buen estado, y colocación de barreras de seguridad donde sean necesarias.

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