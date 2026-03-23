Aprobado el proyecto para mejorar la carretera entre Belver de los Montes y Vezdemarbán

La Diputación de Zamora ha dado luz verde al proyecto de obra de acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera ZA-V-2315, que comunica Belver de los Montes y Vezdemarbán, con un presupuesto base de licitación que asciende a 799.937,41 euros (IVA incluido).

El proyecto, elaborado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Sergio Ruiz Pérez, contempla la intervención en un tramo de 10 km de longitud, que se inicia en la salida de la localidad de Belver de los Montes y finaliza en la entrada de Vezdemarbán.

La calzada existente tiene un ancho pavimentado de 5 metros , con bermas en ambos márgenes que amplían la plataforma hasta entre 5,50 y 6,00 metros.

La Diputación afirma que el firme de la carretera presenta actualmente un estado deteriorado, con zonas de bacheo y grietas, dificultando una circulación segura.

El proyecto incluye la extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor, sobre la calzada existente previa aplicación de emulsión termo adherente, y el fresado puntual del firme en los encuentros del tramo y en zonas específicas que lo requieran.

Asimismo, se procederá al desbroce y limpieza de arcenes y cunetas, reperfilando el terreno hasta 4 metros de ancho en ambos márgenes para eliminar la vegetación, así como la limpieza y reparación de obras de drenaje transversales y pasos salva cunetas para garantizar un adecuado discurrir del agua y proteger la plataforma.

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Finalmente, el proyecto contempla la señalización horizontal y vertical nueva, manteniendo las existentes en buen estado, y colocación de barreras de seguridad donde sean necesarias.