Los quintos de 1976 de Toro celebran 50 años desde que cumplieron la mayoría de edad

16 quintos de 1976 de Toro se han reunido para celebrar este sábado el 50 aniversario de cuando cumplieron la mayoría de edad, con una misa, la entonación de la copla en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, una comida y un baile.

La jornada festiva arrancó a las 10.00 horas con una misa oficiada en la iglesia de Santa María de Arbas, tras la que, los quintos, acompañados de sus familias y una animada charanga, se dirigieron a la Cafetería San Francisco, donde compartieron un almuerzo de hermandad.

La celebración continuó en el Ayuntamiento de Toro, donde fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Carlos Rodríguez, quien pronunció unas palabras de agradecimiento por mantener la tradición. Tras su discurso, los quintos entonaron la copla en el balcón del edificio, cuya música fue compuesta por Luis Lobo y la letra por Amador Carral.

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Entonación de la copla en el balcón del Ayuntamiento de Toro. / Cedida

Finalmente, la cita concluyó con una comida en el hotel Juan II y, por la tarde, con un baile amenizado por un DJ. Entre risas y anécdotas, los protagonistas recordaron "cómo habían cambiado los tiempos" desde aquellos días en los que hicieron el servicio militar obligatorio “con una maleta muy pequeña y el pelo bien cortado” hasta este reencuentro cincuenta años después.