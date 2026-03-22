El profundo sentir de la Semana Santa en Toro: Francisco Iglesias pronuncia el pregón

Este año, Francisco Iglesias ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Pasión de 2026, un acto que bien conoce tras haberlo presentado durante muchos años. En esta ocasión, sin embargo, ha cambiado de papel para contemplarlo desde una nueva perspectiva. La presentación, en esta ocasión, ha corrido a cargo del presidente de la cofradía de la Santa Vera Cruz de Tagarabuena, Santiago Navarro.

De forma previa a las palabras de Iglesias, el grupo de cámara Lignum Sonus interpretó «Mater Mea» para abrir el acto y, posteriormente, María Ángeles García realizó un breve y sentido recorrido por los días que conforman la Semana Santa toresana.

Santiago Navarro presenta el acto celebrado en la Colegiata. / Carmen Toro

Pregón de Francisco Iglesias

«Pregonar la Semana de Pasión en Toro es un honor y una responsabilidad», afirmó Iglesias al inicio de su intervención, en la que también quiso agradecer a la Junta Gestora que le hubiera elegido para desempeñar este papel.

Reivindicó el carácter propio de la celebración en la ciudad. «Nuestra Semana Santa es austera. Hay quien dice que más que austera, también pobre. Tiene razón, pero llena de vida propia. Es seria, sentida y emotiva», señaló, destacando que sus actos «nos identifican y harán que seamos conocidos en el ámbito nacional, como deseamos».

María Ángeles García pronuncia unas palabras. / Carmen Toro

El pregonero alternó reflexiones religiosas con recuerdos personales ligados a su trayectoria como nazareno, rememorando momentos compartidos con familiares y cofrades. «Los recuerdos que debemos rescatar del olvido son baúles en los que se guardan los buenos momentos de la vida», expresó.

También recordó su «sentir» por todas las cofradías y su paso por la presidencia de la Junta Pro Semana Santa, así como el valor de la tradición familiar que rodea a esta celebración. «Impera la tradición en la Semana Santa toresana: abuelos, padres, hijos, nietos, reuniones, reencuentros, celebraciones familiares y de amigos. Tradiciones y cultura que espero no se pierdan», subrayó.

A lo largo de su intervención, Iglesias fue recorriendo los distintos días y actos que conforman la Semana Santa toresana, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, deteniéndose en procesiones, tradiciones y momentos emblemáticos que forman parte del patrimonio cultural y religioso de la ciudad.

«La Semana Santa vive en y con nosotros, que la dejemos bullir en nuestros corazones, que la sintamos en nuestro interior e intimidad. Decir que cada uno de nosotros reviva ese momento tan emotivo y emocionante en el que habitualmente participamos», finalizó.

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El grupo de cámara Lignum Sonus. / Carmen Toro

Cofrade de Honor de la Semana Santa de Toro

Una vez concluido el pregón, tuvo lugar la entrega del Cofrade de Honor a Fermín Pérez Valero, una distinción que la Junta Gestora Pro Semana Santa decidió otorgarle como reconocimiento por su constante colaboración con todas las cofradías de la ciudad.