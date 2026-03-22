El canal Toro-Zamora solicitará la dotación completa para la campaña de riego

El presidente de la Comunidad de Regantes del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros explicó que la Junta de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) está prevista para el 26 de marzo y “la intención de la Confederación no es presentar 6.000 metros cúbicos”.

No obstante, explicó que “no va a haber problema”, ya que “normalmente vamos con la idea de que vamos a votación”. En este sentido, señaló que confía en “que salga adelante lo que le vamos a proponer desde las comunidades cargantes, que es la dotación completa”.

Así lo indicó este domingo en una asamblea general celebrada en la estación de bombeo de Monte la Reina, en la que se abordaron diversos temas de interés para los regantes.

Pedro Pablo Ballesteros, en el centro, durante su intervención. / Yago Costoya

Fichas de cultivo

Entre ellos, la necesidad de entregar las fichas de cultivo antes del 1 de marzo, documento que Ballesteros explicó que era necesario para elaborar el mapa de cultivos que debe presentarse ante la CHD. Afirmó que “nunca va a ser vinculante al 100% de los cultivos que se vayan a poner”, pero sirven para "reforzar" la solicitud de la dotación, incluso si solo se conoce lo que se sembrará en algunas parcelas.

Ampliar el reparto interno

Sobre las fichas entregadas fuera de plazo afirmó que quedarán fuera del reparto interno de la Comunidad. A este planteamiento se añadió la propuesta de ampliar el reparto entre los regantes, una medida que todavía deberá aprobarse en la Junta General. “Vamos a intentar afinar todavía más. No obstante, advirtió que, para ello, “va a haber momentos puntuales en los que el turno se va a adecuar desde la comunidad. Y cuando la comunidad llame para decirte que tienes que regar de tal hora a tal hora, va a ser así”.

Además, criticó la práctica de pedir horas de riego que luego no se utilizan, algo que señaló que “lo único que está haciendo es perjudicar a toda la red”. Por ello, subrayó que si se quiere aprovechar mejor el agua disponible “la Comunidad va a apretar el motor”. En este contexto también destacó que la agrupación de regantes “no tiene la labor la de sancionar, sino la de gestionar en beneficio de todos”. Por otro lado, recordó que las infraestructuras están creadas para regar el 80% del cultivo de verano.

Limpieza del canal y sustitución de tuberías

Ballesteros destacó que los trabajos de limpieza del canal ya han finalizado en lo relativo a la maquinaria, aunque todavía queda la fase de circulación de agua de limpieza, un proceso que durará “un mínimo de entre tres y cuatro días” y que comenzará este martes. En paralelo, señaló que “estamos acabando” las obras de casi cuatro kilómetros de sustitución de tuberías en los sectores 3 y 4 del canal, a excepción de una zona en el sector 3 perteneciente al término municipal de Coreses, cuyas tuberías fueron anegadas durante el desbordamiento del río Duero en el mes de febrero.

Durante la asamblea, también se volvió a resaltar la petición a la CHD para que las campañas de riego no se limitasen al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

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Según el presidente de la Comunidad, el canal Toro-Zamora comprende 7.240 hectáreas modernizadas de las 8.000 ha que posee esta infraestructura de riego, contando con aproximadamente 1.500 propietarios y 460 regantes por campaña.