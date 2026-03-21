Carlos Rodríguez, alcalde de Toro: "Tenemos que aprovechar la oportunidad de Monte la Reina porque se van a invertir 150 millones de euros"

¿Qué significa para usted ser el nuevo alcalde de Toro?

Es un honor ser alcalde de Toro. Cualquiera que haya ocupado el cargo de alcalde estoy seguro de que lo diría, porque al final es una ciudad en la que has vivido la mayor parte de tu vida, en la que has nacido, has crecido y donde he participado siempre en temas culturales y asociativos. Estuve 20 años en la Banda de Música de Toro, he participado en grupos de música, en los carnavales o en la Semana Santa, en la que he sido abad de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. Al final, ocupar este cargo es otra forma de participación y es una progresión, porque he sido concejal y ahora soy el alcalde, el máximo órgano de representación de la municipalidad. Estoy muy contento y con muchas ganas.

Fue el candidato del PSOE en 2023 y ha tenido que esperar casi tres años para lograr su objetivo...

El camino ha sido largo y, como digo a veces, en cuatro años he hecho un máster en política, pero con ganas de trabajar y capacidad de sacrificio se van consiguiendo objetivos.

Llega a la Alcaldía tras un pacto de alternancia en el cargo con Nos Movemos por Toro, ¿este acuerdo ha permitido cicatrizar las heridas internas en el PSOE de Toro?

Era uno de los objetivos que teníamos cuando hicimos este pacto, además de la parte política, porque nos parecía que había una parálisis administrativa y funcional en el Ayuntamiento de Toro y queríamos solucionar todos los problemas que había. Creo que lo hemos conseguido. Ahora mismo estamos unidos y en el equipo de Gobierno la relación es genial. Somos ocho concejales con Javier Gómez Valdespina, que no forma parte del PSOE, pero estamos trabajando con muchas ganas y todos a una.

En su primer discurso como alcalde aseguró que con su nombramiento se ha cumplido la voluntad democrática de los ciudadanos...

La voluntad democrática, al final, es que cada ciudadano votó al grupo político que quiso, pero es cierto que Toro pedía un alcalde de izquierdas y, en este caso, así lo hemos hecho. Al final, la política también se trata de llegar a acuerdos.

"Toro pedía un alcalde de izquierdas y, en este caso, así lo hemos hecho. Al final, la política también se trata de llegar a acuerdos"

¿Cómo valora el trabajo de Ángeles Medina, su antecesora en el cargo?

La gestión de Ángeles ha sido muy buena. El pueblo estaba en un momento complicado y muy parado. Además, a nivel personal me ha enseñado muchos aspectos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento. No hay que olvidar que ella llevaba casi 20 años, ocho años en la oposición y el resto en el equipo de Gobierno. Evidentemente, una persona que lleva todos esos años en el Ayuntamiento tiene un amplio conocimiento de la organización y ese conocimiento nos lo está trasladando a todos y nos está ayudando, por lo que estoy muy agradecido.

Durante su primer discurso como alcalde también aseguró que las personas serán el centro de su gestión, ¿cómo espera lograr este objetivo?

Queremos conocer todos los problemas de los ciudadanos, porque aunque parezcan pequeños, para ellos entendemos que son muy importantes. Voy a atender a las personas con todo el respeto que se merecen y vamos a habilitar también un día por la tarde, además de por la mañana, para recibir a los vecinos. Además, animo a los toresanos a utilizar la App del Ayuntamiento y a registrar incidencias para que podamos solucionarlas.

También tendió la mano a la oposición para trabajar juntos por el futuro de la ciudad, ¿es necesaria su colaboración?

Necesitamos la colaboración de todos los grupos políticos y de todas las instituciones. Creo que tenemos que saber aprovechar la oportunidad que nos brinda el campamento de Monte la Reina porque se van a invertir 150 millones de euros en Toro. El otro día, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que le pidiéramos lo que hiciera falta y se lo vamos a decir.

¿Tras su elección como alcalde se van a aplicar cambios en el equipo de Gobierno de coalición?

En principio vamos a mantener una línea continuista. Llevamos un año y pico trabajando y los concejales ha aprendido a trabajar en sus concejalías, ya las dominan y ahora es mucho más fácil para el equipo seguir trabajando en la misma línea. Ángeles Medina seguirá llevando economía e incluso yo llevaré mis dos concejalías, deportes y promoción municipal, área que está muy ligada a la Alcaldía. La idea de esta concejalía es ayudar a empresas que quieran instalarse en Toro o que quieran crecer.

Uno de los retos prioritarios que se ha marcado es promover más vivienda en Toro, ¿cómo ampliará la oferta teniendo en cuenta además que el regreso de militares a Monte la Reina podría incrementar la demanda?

El problema de la vivienda es endémico en todo el país, pero en Toro especialmente. Solamente hay que buscar en los portales inmobiliarios para comprobar que casi no hay vivienda a la venta y muy poca en alquiler. Hemos dado un primer paso con Somacyl para construir viviendas de promoción pública, aunque sabemos que también ha llegado a algún tipo de acuerdo con una institución o banco privado para edificar más viviendas. Además, vamos a agilizar las licencias para los promotores privados que quieran construir en Toro. Para las personas que quieran quedarse a vivir en Toro la vivienda no va a ser un problema porque en poco tiempo vamos a tener viviendas suficientes.

El alcalde de Toro, en su despacho en el Ayuntamiento. / Cedida

Vecinos de Toro opinan que en lugar de construir más viviendas se debería fomentar la rehabilitación de edificios deshabitados y deteriorados, ¿contempla esta opción?

El Ayuntamiento ya aplica exenciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Quizás haya que estudiar otras ayudas de mayor cuantía y nos reuniremos con profesionales del sector y con técnicos municipales para buscar algún tipo de financiación. No obstante, ahora se están rehabilitando más viviendas y creo que lo más urgente es construir pisos y que haya una cantidad suficiente.

¿Además de ofrecer más alternativas de vivienda para los militares de Monte la Reina que decidan fijar su residencia en Toro será necesario reforzar otros servicios públicos?

Una de las primera reuniones que voy a mantener es con el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, al que pediré que complete todos los servicios que hacen falta en Toro. Por ejemplo, en la guardería solo hay seis cunas, número que no es suficiente ni para los ciudadanos de Toro. Por eso, le pediré la construcción de una nueva guardería o mejoras sustanciales en los colegios e institutos, que necesitan una modernización. En los colegios Magdalena Ulloa y Hospital de la Cruz hacen falta pabellones polideportivos cubiertos, que son obligatorios. Además, pediré más especialidades para el centro de salud. A la reunión también llevaré las demandas de los vecinos de Tagarabuena por las obras de la travesía, que no se han ejecutado bien desde el principio. Hay que buscar una solución para los ciudadanos de Tagarabuena. No puede ser que eso quede así por muchos años, porque es una obra recién hecha y tiene que quedar bien ejecutada. Me consta que hay un descontento muy grande y nosotros sí tenemos muy en cuenta a los vecinos de Tagarabuena.

"A la reunión con la Junta"también llevaré las demandas de los vecinos de Tagarabuena por las obras de la travesía, que no se han ejecutado bien desde el principio"

En los últimos carnavales una murga instó a las autoridades locales a trabajar para crear más empleo y que los jóvenes que quieran puedan quedarse a vivir en Toro, ¿atenderá esta petición?

Estoy totalmente de acuerdo con los miembros de esta murga y tenemos que trabajar para alcanzar ese fin. Además, esta es una de las razones más importantes por las que entré en política. Tenemos que crear empleo para que nuestros hijos, si quieren, tengan la oportunidad de quedarse. Después de valorar mucho este tema he llegado a la conclusión de que el mayor nicho de creación de empleo de Toro son las empresas locales a las que tenemos que facilitar la ampliación de su actividad. Una de las medidas que tengo previsto adoptar es mantener reuniones con las empresas de Toro porque quiero conocer sus necesidades para ver si las podemos ayudar o mediar con las administraciones, con el objetivo de facilitarla creación de empleo.

A nivel laboral, la Policía Local reclama el pago de un complemento aprobado en pleno, ¿cómo resolverá este conflicto?

Está en vías de solución. Aprobamos en pleno ese complemento porque considerábamos que era justo, que lo tienen que cobrar. Hemos tenido un problema con los técnicos, con la Intervención del Ayuntamiento, que no nos autoriza ese pago. Ahora les hemos pedido que, como hay un acuerdo de pleno que dice que tienen ese derecho, que vayan al juzgado, que denuncien y el juez, evidentemente dirá que tienen derecho. El técnico puede decir lo que quiera, pero si hay un mandato de un juez que nos dice que les tenemos que dar ese dinero, que es suyo, lo daremos y queremos pagar cuanto antes.

Durante la campaña electoral una de las banderas del PSOE fue la necesidad de conservar el patrimonio, ¿cómo va a trabajar para evitar la desaparición de edificios en un avanzado estado de deterioro?

Es un tema que en la campaña electoral yo lo puse por bandera y bueno, es cierto que no era consciente de la lentitud de los temas patrimoniales. Estamos haciendo modificaciones de expedientes patrimoniales para facilitar las rehabilitaciones tanto de Palacio Bustamante como del edificio Carnicerías. Es un tema que me lo voy a tomar de manera personal para intentar llegar a buen fin cuanto antes. No sé cuánto tardaremos, pero que nadie piense que el tema está olvidado, aunque esté igual que hace un tiempo. Administrativamente estamos haciendo mucho trabajo y hay unos expedientes abiertos que tienen muchísimos documentos, muchísimo esfuerzo y vamos llegando a acuerdos con Patrimonio.

¿En lo que resta de mandato va a dar tiempo a acometer la rehabilitación del Teatro Fundos Latorre y el Cine Imperio?

Vamos a intentarlo, depende un poco de la financiación. Para el Teatro, como es un Bien de Interés Cultural (BIC), hemos solicitado hace poco la subvención del 2% cultural al Estado. Tenemos un proyecto serio de rehabilitación muy documentado y creemos que a va a ser posible que nos den esa subvención. La rehabilitación del Cine Imperio, a día de hoy, la tendríamos que hacer con fondos propios y, evidentemente, no va a ir a la misma velocidad.

En su discurso del pleno de investidura como alcalde aseguró que uno de sus retos es que Toro sea una ciudad viva, ¿este objetivo pasa por potenciar la cultura, el turismo o las fiestas?

Todos vemos cómo es Toro en lo que se refiere a actos culturales, a eventos deportivos, a fiestas y también al turismo. Además, con la exposición de Las Edades del Hombre está subiendo muchísimo el turismo y creo que nos está beneficiando incluso más que a Zamora. Hay que aprovechar esta ola y hay que seguir así. En Toro hay un montón de festivales anuales y eventos culturales como el Festival López Cobos, Vintororok, las Noches de Toro, el WildLife o la Noche Blanca. Al final también es una apuesta económica y la gente tiene la sensación de que Toro está viva y somos la envidia de muchos lugares.

"Con la exposición de Las Edades del Hombre está subiendo muchísimo el turismo y creo que nos está beneficiando incluso más que a Zamora"

Sin embargo, cuando los turistas llegan a Toro, en ocasiones, no encuentran un lugar en el que poder tomar un café en el casco histórico, ¿para potenciar el turismo es necesaria la implicación de otros sectores?

Reconozco que hay un problema en la zona de la Plaza Mayor y creo que lo vemos todos. Desde aquí hago un llamamiento a los hosteleros de la Plaza Mayor para, si quieren, sentarnos y buscar la manera de que ellos puedan abrir sus negocios no solo cuando hay fiestas, los fines de semana o en algunos horarios, si no que todo el turismo que venga a la ciudad tenga la oportunidad de tomar un café y disfrutar de la hostelería de Toro que es muy buena y de calidad y, al final, es otro producto más que tenemos que vender. Ahora mismo, de cara al turismo, me consta que hay varias personas que están habilitando apartamentos de tipo turístico que, junto a las plazas hoteleras que ya hay en la ciudad, van a dar un pequeño empujón para conseguir que los turistas pernocten más.

Carlos Rodríguez Casares posa junto al edificio del Ayuntamiento. / Cedida

A nivel de Obras ¿qué proyectos se ejecutarán hasta el final del mandato?

Ahora se van a ejecutar obras en varias calles como Trucos, Costanilla de San Lorenzo o Empedrada. También se van a ejecutar obras en Cañuelo y San Pedro.

A partir del mes de julio cambiará la gestión del servicio de agua, ¿cómo va a repercutir en los ciudadanos que, como siempre ha cuestionado el PSOE, están abonando la tasa más cara de España?

Es una bandera que el PSOE ha defendido desde hace muchos años. Creemos que, en su momento, no se hizo bien la gestión del agua y hemos intentado hacerlo de una manera diferente. Para empezar lo hemos hecho con una empresa pública, Somacyl, y hay que reconocer las facilidades que nos han brindado la Junta de Castilla y León para llevar ese servicio adelante. Vamos a invertir 3 millones de euros en subir el agua desde el río para que nunca más tengamos problemas con el arsénico o con nitratos. Tenemos que hacer números de manera exacta, pero contamos con que se pueda aplicar una rebaja en el recibo del agua. Creo que es importante que baje el precio del agua.

¿En las elecciones de 2027 repetirá como candidato del PSOE?

Eso no lo sé yo ni lo puede saber nadie. De momento, yo me marco como objetivo este año y pico que tenemos por delante trabajar todo lo que podamos e intentar, como estamos haciendo, cambiar la ciudad, ampliar viviendas, crear puestos de trabajo y tener una ciudad viva. Si cuando llegue esa época considero que lo hemos hecho bien, lógicamente, presentaré mi candidatura. En el PSOE, son los afiliados los que deciden quién va de cabeza de lista.

¿Si repite como cabeza de lista, integrará a alguno de los candidatos que en 2023 concurrieron a los comicios con Nos Movemos por Toro?

Ahora mismo los concejales que se presentaron en las elecciones por Nos Movemos por Toro son afiliados del PSOE y están integrados en el partido. Son miembros del PSOE de pleno derecho y tendrán la oportunidad de venir en la lista si así lo desean.