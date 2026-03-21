Bodega Numanthia celebra en Toro dos jornadas que combinan vino, territorio y gastronomía

Un año más, Bodega Numanthia ha celebrado en su finca de Valdefinjas un encuentro que combina vino, tradición y gastronomía. Este evento reúne a profesionales de la hostelería, que recorren los viñedos, visitan la bodega y participan en distintas catas.

Los invitados, conocidos como “Numanthinos”, han podido disfrutar de una experiencia que ya se ha convertido en una tradición de la bodega.

La jornada comenzó el lunes 16 de marzo en la iglesia de San Agustín de Toro con la bienvenida del director de Bodega Numanthia, Julio Rodríguez, y el director de Marketing y Ventas, Martin Derrier, seguida de una cata dirigida por el director técnico de la bodega, Jesús Jiménez. Posteriormente, se ofreció un menú diseñado por el chef Carlos Hernández, maridado con una selección de añadas antiguas de Numanthia.

La segunda parte del evento, el martes 17 de marzo, estuvo dedicada a explorar el territorio y el proceso de elaboración de los vinos. Los invitados, junto con el equipo de Numanthia, tras visitar el viñedo y la bodega, continuaron con una cata en Primeur, que les permitió descubrir los vinos en sus primeras fases y profundizar en la evolución de las añadas. La experiencia de Numanthinos 2026 culminó en un restaurante de Toro con un menú a cargo del chef César Ferrada, diseñado para resaltar la riqueza gastronómica zamorana, que también fue acompañado por añadas recientes de los vinos de la bodega.

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“Recibir Numanthinos es siempre un momento muy especial: son grandes prescriptores de nuestros vinos. Compartir con ellos nuestra manera de entender el terruño, mostrarles la pasión que hay detrás de cada decisión y homenajear juntos esta tierra única es una experiencia que nos emociona cada año”, afirma Derrier.