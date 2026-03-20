Francisco Iglesias, pregonero de la Semana Santa de Toro: "Lo que voy a relatar son mis vivencias y lo que sentimos los cofrades"

Francisco Iglesias será el encargado de pronunciar el pregón que dará comienzo a la Semana Santa de Toro este sábado, a las 21.00 horas, en la Colegiata de Santa María la Mayor. En este acto, también se hará entrega del Cofrade de Honor a Fermín Pérez Valero

¿Qué supone para usted haber sido elegido pregonero de la Semana Santa de Toro?

-Es un verdadero honor poder pregonar la Semana Santa en mi ciudad. Esta designación puede ser un reconocimiento, pero también es una responsabilidad para mí, que he presentado este acto durante años. Equipararme a quienes me han precedido, que han dejado un listón muy alto, supone una gran responsabilidad.

-¿Se esperaba usted esta designación o fue una sorpresa?

-No me lo esperaba y, por supuesto, ha sido una agradable sorpresa que agradezco. Es cierto que, después de estar tan metido en la organización de estos eventos a través de la Junta Pro Semana Santa, nunca piensas que te puede tocar a ti. Cuando me lo propuso la Comisión Gestora, pedí un pequeño tiempo de reflexión, porque insisto en la responsabilidad que conlleva predicar este acto. Y bueno, después me convencí de que sí, que lo quería hacer; además lo agradecía y me gustaba. Con el pregón, también doy un paso más.

Pregón de la Semana Santa de Toro. / Cedida

-¿Cuál es su vinculación personal con la Pasión de Toro?

-Soy cofrade de dos cofradías desde hace 60 años. Mi vinculación con la Semana Santa ha sido prácticamente de toda la vida. Yo he nacido en Toro, la recuerdo de siempre, desde que era niño. Incluso recuerdo perfectamente el incendio de la iglesia de Santa Catalina en el año 1957. Además, en mi familia ha habido nazarenos, por lo que, llegada esta época, siempre hemos hablado de Semana Santa, de cofradías, de tradiciones; conversaciones propias de estos meses del año.

-La Junta Gestora destacó que durante su etapa al frente de la Junta Pro Semana Santa de Toro entre 2014 y 2024, usted se preocupó de unir a todas las cofradías. ¿Considera que actualmente sigue existiendo esta unidad?

-Creo que esa unidad se consiguió en su momento y que ahora también existe. Las cofradías colaboran unas con otras y, además, es necesario que lo hagan, porque la supervivencia de ellas depende de eso, de la colaboración. Posiblemente hubo un momento en el que, si estaban un poco distanciadas, conseguimos que prestaran atención y que se mantuvieran en la línea que marcábamos desde la Junta Pro. En definitiva, evitar que cada uno fuera por su lado sin pensar en el que está al lado. Lo conseguimos hablando con las directivas, haciendo reuniones, comentando, enseñando lo que se podía hacer y planificando… Lo que habitualmente se hace en estos casos: tener mano izquierda.

-¿Cómo vivió la crisis interna de la Junta Pro Semana Santa, que derivó en la dimisión de la directiva y obligó a nombrar una comisión gestora?

-Lo recibí con disgusto. En fin, no quiero juzgar realmente a nadie, cada uno dentro de su casa sabe lo que hay. Desde luego, me llevé un gran disgusto al conocer la noticia. Ya me habían llegado notas sobre el asunto, pero cuando se confirmó, es cierto que me llevé desagradable sorpresa y disgusto.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir el sábado 21 de marzo con su pregón?

-Lo que voy a relatar son parte de mis vivencias, experiencias y lo que entiendo que sentimos todos los cofrades en la celebración de la Semana Santa. Lo que hacemos, lo que decimos y lo que disfrutamos en cada acto, en cada profesión o en la cofradía con la que participamos. Eso es lo que me gustaría que reflejase el pregón. No se trata solamente del mensaje, sino también que resulte agradable y que la gente lo entienda y disfrute. Mantengo lo que decía: es responsabilidad.

-¿Si tuviera que quedarse con un momento de la Semana Santa de Toro, cuál sería?

-Ahora con el paso del tiempo, para mí una de las procesiones más emblemáticas, un momento imprescindible en la Semana Santa de Toro es el Vía Crucis y el canto de las “Cinco llagas”, el Miércoles Santo noche. Hay otro acto muy emblemático y único, en el que he participado, que es la Bendición de los conqueros. No se conoce, por lo menos en este entorno, ningún acto similar a los cagalentejas, como tradicionalmente se conocen en Toro.

-¿Qué cree que hace que la Semana Santa de Toro sea un reclamo atractivo para turistas?

-Sin lugar a dudas, la Semana Santa de Toro es un motor económico, como ocurre en otras ciudades. Se plantea la cuestión religiosa, la cuestión cultural y el turismo. No hay que dudar que, sin el turismo, la celebración se queda un poco atrás, un poco coja. La gente que nos visita se lleva la sorpresa: se dan una serie de circunstancias, actos y celebraciones que al forastero le llaman la atención, porque posiblemente no los haya visto en otros sitios. Siempre se busca una cosa nueva. Al final, es muy singular la Semana Santa de Toro. Para nosotros es muy importante y la gente que viene aquí también la considera así.

-¿Qué le diría a alguien que no conoce la Semana Santa de Toro para animarle a venir y vivirla?

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Que nos visite y que esté con alguien que la conozca, por ejemplo, conmigo. Yo le enseñaría dónde disfrutar, dónde admirar y dónde ver esa cultura a la que hago referencia. Además de la religión, el cristianismo, y la fe, verá que también existe cultura, arte, y un montón de gastronomía y de circunstancias para que se quede aquí y pase estos tres o cuatro días disfrutando de su visita a Toro.