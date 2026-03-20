La fotógrafa toresana Rocío Gato leerá el "Manifiesto" ante el Cristo del Amparo
El conmovedor acto tendrá lugar junto a la portada del Palacio de las Leyes durante la procesión que recorrerá las calles de Toro el Lunes Santo
Rocío Gato, fotógrafa profesional y hermana de la cofradía del Santísimo Cristo del Amparo de Toro, será la encargada de leer este año el tradicional “Manifiesto” ante la imponente imagen del Crucificado en la noche del Lunes Santo.
“El Cristo del Amparo me ha visto crecer”, reconoce Gato, que no esconde su emoción porque la cofradía le haya encomendado este año la lectura del “Manifiesto”, uno de los actos más emotivos y conmovedores de la procesión del Lunes Santo y de la Semana Santa de Toro.
La presidenta de la hermandad, Amparo de la Calle, propuso a Gato leer este año el “Manifiesto” ante la imagen del Cristo del Amparo y, aunque en un primer momento dudó, porque “no me lo esperaba”, finalmente aceptó la invitación por el especial vínculo que mantiene con el Crucificado desde que era una niña.
Y es que durante 38 años ha contemplado desde el balcón de su casa el paso de la procesión, a la que posteriormente se sumaba en su recorrido por las calles de la ciudad.
"El Cristo de mi barrio"
Gato decidió aceptar tan importante encargo porque el pasado año “pedí un deseo al Cristo del Amparo y me lo concedió”.
Por este motivo, con la lectura del “Manifiesto” agradecerá a la imagen que atendiera su “deseo”, aunque también abrirá su corazón para compartir con las personas que asistan al acto su profunda devoción por el Cristo del Amparo, que es el “Cristo de mi barrio” y que, además, “me transmite mucha fuerza”.
Al margen de ese vínculo personal, Gato también mantiene una estrecha relación con la Semana Santa de Toro a nivel profesional, ya que durante muchos años, por su trabajo, ha captado con su cámara los momentos más emotivos de la Pasión y de las procesiones que organizan las diferentes cofradías de la ciudad.
La lectura del “Manifiesto” ante el Cristo del Amparo tendrá lugar en la noche del Lunes Santo, el 30 de marzo, ante la portada del Palacio de las Leyes de Toro.
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