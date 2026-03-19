"Toro Cofrade", una "puerta abierta" para entender la Semana Santa de la ciudad

La Junta Gestora Pro Semana Santa ha presentado este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Toro la vigésima edición de la revista "Toro Cofrade".

María Ángeles García, en representación de la Junta Gestora, afirmó que se trata de una publicación "que se ha consolidado como un testimonio de las celebraciones y tradiciones de la Pasión toresana", deseando que "los artículos sean una puerta abierta para entrar en la forma de entender la Semana Santa de nuestra ciudad".

La revista reúne una amplia variedad de artículos escritos por reconocidos colaboradores, entre los que se encuentra el obispo de Zamora, Fernando Valera. Además de recoger la historia de la Semana Santa toresana, la publicación también incluye información actual sobre los cambios más relevantes que han experimentado las cofradías durante el último año.

Por otro lado, "Toro Cofrade" complementa sus contenidos con fotografías de distintos autores, que incluyen tanto imágenes actuales como algunas más antiguas que han sido cedidas. La portada muestra el Cristo de la Misericordia, fotografiado por Marisol Cámara, mientras que la contraportada refleja la Soledad del Santo Sepulcro, captada por Daniel Cámara.

García destacó que la revista alcanza una tirada de 2.500 ejemplares, un trabajo que agradeció a las directoras de la publicación, Carmen González y Marisol Cámara, así como a los colaboradores: escritores, fotógrafos, parroquias de Toro, cofradías, comercio local, Caja Rural, Diputación de Zamora, Junta de Castilla y León, y el Ayuntamiento de Toro.

También acudieron al acto de presentación de la revista representantes de las cofradías de Toro, el concejal de Cultura, Javier López, las directoras de la publicación, Carmen González y Marisol Cámara, y el vicario de la Diócesis de Zamora, Pedro Faúndez.

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