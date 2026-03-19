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Semana Santa

Luis Felipe Delgado pronunciará la lectura de las Siete Palabras el Sábado de Pasión en Toro

La procesión también incorporará este año al coro "Capella Ocellum Duri" como hermanos de la cofradía de las Siete Palabras

Un momento de la procesión de la cofradía Siete Palabras por las calles de Toro, con el Cristo de la Luz.

Un momento de la procesión de la cofradía Siete Palabras por las calles de Toro, con el Cristo de la Luz. / Archivo

Yago Costoya

Luis Felipe Delgado, periodista ya jubilado y gran divulgador de la Semana Santa, especialmente de la de Zamora, aunque también conocedor de la de Toro, donde también fue elegido para protagonizar el pregón en 2024, será el encargado de pronunciar la lectura de las Siete Palabras el Sábado de Pasión.

Además, la procesión introduce como novedad la incorporación del coro "Capella Ocellum Duri" como hermanos de la cofradía de las Siete Palabras durante el recorrido. La agrupación vocal también protagonizó el primer concierto del Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro.

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Durante el Sábado de Pasión se interpretarán tres piezas compuestas por el compositor zamorano Enrique Satué. La primera de ellas, "Lux Aeterna", que se realizará a puerta cerrada en la iglesia de San Salvador de los Caballeros, de forma exclusiva para los hermanos de la cofradía. Por otro lado, se cantará "Yahvé" durante el recorrido de la procesión y, por último "Ero Vobiscum Omnibus Diebus", antes de que la procesión finalice en la Colegiata.

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