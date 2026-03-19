CCOO denuncia que las urgencias del Centro de Salud de Toro quedaron “bajo mínimos” durante la jornada electoral

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Zamora denuncia “la grave desprotección” sufrida en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Toro el 15 de marzo, día de las elecciones autonómicas.

Según el sindicato, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora mantuvo durante varias horas de la jornada electoral “un único equipo de medicina y enfermería para cubrir todas las urgencias de la zona”, una dotación que afirman que es “claramente insuficiente para las necesidades de la población”.

Desde la organización sindical subrayan que esta situación se produjo “a pesar de las advertencias realizadas en días previos”. CCOO señala que en fines de semana anteriores “se registraron hasta 60 atenciones presenciales y numerosos avisos domiciliarios, incluidos accidentes de tráfico”. Datos que reconocen que “demuestran que la presión asistencial ya es elevada con los dos equipos habituales", por lo que afirman que "reducir el servicio a la mitad supone una decisión temeraria por parte de la Administración”.

El sindicato indica que “se propuso formalmente reforzar el servicio mediante un sistema de voluntariedad entre la plantilla para garantizar el derecho al voto de las trabajadoras sin mermar la asistencia”. Además, CCOO afirma que “planteó extender este modelo de refuerzo a otras zonas básicas de salud donde, según los datos de la dirección responsable, fuera necesario”. Sin embargo, señalan que “la Gerencia rechazó estas medidas, dejando a un solo equipo al frente de las urgencias de una zona que atiende a cerca de 11.000 personas.”

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La federación asevera que “esta falta de previsión ha puesto en serio riesgo tanto la seguridad de la ciudadanía como la salud laboral de las y los profesionales”. CCOO explica que “el personal tuvo que sostener sin refuerzos una elevada demanda asistencial”, una situación que consideran “inaceptable y que responde a una política de ahorro económico por encima de la calidad asistencial y los derechos de la población”.