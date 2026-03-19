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Bodegas Elías Mora organiza un evento para presenciar el eclipse solar de agosto

El fenómeno atmosférico tendrá lugar el miércoles 12 de agosto

Cartel del evento &quot;El Brindis de tu Vida&quot;.

Cartel del evento "El Brindis de tu Vida". / Cedida

Bodegas Elías Mora anuncia la experiencia "El Brindis de tu Vida", un evento diseñado para contemplar el eclipse solar total que acontecerá el miércoles 12 de agosto. El programa incluye la observación del fenómeno atmosférico con equipos homologados y una cena con productos de la zona, todo ello amenizado con música en vivo bajo el primer cielo estrellado tras el eclipse, guiado por expertos astrónomos.

Cartel del evento &quot;El Brindis de tu Vida&quot;.

Cartel del evento "El Brindis de tu Vida". / Cedida

La jornada comenzará con un traslado privado desde Toro, seguido de una bienvenida con Champagne y una cata entre cepas.

La bodega, acogida a la Denominación de Origen de Toro, se encuentra localizada en San Román de Hornija (Valladolid), desde donde aseguran que el entorno "ofrece una de las mejores condiciones climáticas y de visibilidad de toda la península", añadiendo que el eclipse total se trata de un fenómeno que España no vivía desde hace décadas.

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Las plazas son limitadas y podrá consultarse más información en su página web.

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