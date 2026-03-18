Pozoantiguo regula la ubicación de nuevas explotaciones ganaderas distintas a las de porcino

El Ayuntamiento de Pozoantiguo ha aprobado la ordenanza que regula el emplazamiento de las explotaciones ganaderas distintas a las de porcino, incluyendo las instalaciones de gestión de deyecciones ganaderas, a un mínimo de 50 metros hasta los núcleos de población. El acuerdo se aprobó en el pleno municipal celebrado el 23 de febrero y se ha publicado este miércoles 18 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

El consistorio considera que es necesario adoptar medidas para “tratar de mantener y preservar el medio ambiente sobre el que se asienta la actividad ganadera”. En concordancia con el Decreto 4/2018, del 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se propone la reducción de las distancias mínimas entre estas instalaciones y las localidades.

Las distancias mínimas establecidas a los núcleos de población varían según el tipo de instalación y su tamaño. Para viviendas aisladas y localidades inferiores a 300 habitantes, las explotaciones de menos de 60 Unidades de Ganado Mayor (UGM) deberán situarse al menos a 50 metros, las inferiores a 200 UGM a 70 metros, las de menos de 400 UGM a 90 metros, y las de 400 o más UGM a 100 metros. Según los datos del INE de 2025, Pozoantiguo cuenta con 188 habitantes.

Durante el pleno, se afirmó que esta ordenanza no nace para “acercar granjas por acercarlas”, sino para “ordenar una realidad económica del municipio”, cuyos objetivos señalaron que son “equilibrar la protección del medio ambiente y la salud vecinal con el mantenimiento, y el impulso de la actividad agraria y ganadera”, afirmando que son “los principales motores económicos”.

El proyecto de ordenanza contemplaba distancias de 25 metros respecto a viviendas aisladas o núcleos de población en determinados supuestos. Sin embargo, estas previsiones no son compatibles con el Decreto 4/2018, que establece que las instalaciones ganaderas no porcinas no pueden situarse a menos de 50 metros de dichas edificaciones. Por ello, se procedió a la modificación de la ordenanza.

Asimismo, la modificación se justifica en “el apoyo al sector ganadero local, el impulso a la creación de tejido empresarial, la mitigación del despoblamiento, la fijación de población, la compatibilidad ambiental y normativa, y la adaptación a la escala municipal.”

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A partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, se ha abierto un plazo de 30 días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias. Si no se presentan, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso del pleno.