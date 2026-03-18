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La Casa de Cultura de Toro acogerá un taller para reutilizar libros y convertirlos en jarrones de papel

Tendrá lugar el viernes 20 de marzo, a las 18.00 horas

Cartel del taller &quot;Donde nacen las palabras&quot;

Cartel del taller "Donde nacen las palabras" / Cedida

Y.C.

Para celebrar el Día Mundial de la Poesía, la Casa de Cultura de Toro ofrecerá el taller creativo “Donde nacen las palabras” el viernes 20 de marzo, a las 18.00 horas.

La actividad, que será impartida por la artista Nekane Jiménez, propone un espacio para compartir, crear y descubrir. En ella, los participantes reutilizarán las páginas de libros para la creación de un jarrón de papel, que podrán conservar una vez finalizada la iniciativa.

Cartel del taller creativo &quot;Donde nacen las palabras&quot;.

Cartel del taller creativo "Donde nacen las palabras". / Cedida

La propuesta, dirigida a todos los públicos, será gratuita, aunque requerirá de inscripción previa en la Casa de Cultura.

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Esta actividad se enmarca en el proyecto cultural “Formas de leer el vacío”, que presentará distintas iniciativas hasta la celebración de la IV Feria del Libro, que tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

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