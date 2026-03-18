El Ayuntamiento de Toro invierte 222.640 euros en la adquisición de un nuevo camión de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Toro ha invertido 222.640 euros, IVA incluido, en la incorporación de un nuevo camión de recogida de residuos con capacidad de carga de “más de 4.000 kilos”, según afirma la empresa adjudicataria.

La concejala de Limpieza, María Velasco, explicó que la adquisición del nuevo vehículo era necesaria, debido a que el actual ya había comenzado a presentar problemas debido a su uso continuo. “Salen todos los días, arrancan y paran constantemente, y ya alguna vez nos ha dejado tirados”, señaló. El anterior se adquirió en 2017 con una inversión total de 156.090 euros.

Velasco también destacó que el proceso para incorporar el nuevo vehículo ha sido largo. “Entre que se licita, aparecen los licitadores y se completan todos los trámites burocráticos, hemos estado casi un año para poder recepcionar el vehículo”, indicó.

Además, la concejala hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se respete la correcta deposición de los residuos. Según explicó, cuando se introducen materiales que no corresponden en los contenedores verdes, los camiones pueden sufrir averías. “Al final estos vehículos los pagamos entre todos. Si todos colaboramos, un Toro más limpio es posible”, afirmó.

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En este contexto, desde el Ayuntamiento de Toro se indicó que se encuentran estudiando la posibilidad de incorporar una nueva plaza de conductor.