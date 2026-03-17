Reinaugurada el área de autocaravanas en Toro con nuevos servicios y reserva online

El Ayuntamiento de Toro ha reinaugurado el área de autocaravanas con una inversión de 12.084,27 euros que ha tenido como objetivo transformar el espacio en "una zona adaptada a las demandas de conectividad y autonomía del turismo itinerante" a través de la incorporación de nuevas tecnologías.

La intervención elimina la necesidad de acudir a la oficina de turismo para proceder al pago y registro de los viajeros. Con capacidad para 12 vehículos, el área cuenta ahora con acceso automático mediante sistema de pago y reserva online a través de una plataforma digital, adaptada a nueve idiomas. Además, se ha incluido un sistema de videovigilancia activo las 24 horas, así como un panel turístico digital con recomendaciones locales, que también se encuentra disponible en castellano, alemán, inglés, euskera, catalán, neerlandés, francés, italiano y portugués.

Además, las instalaciones, ubicadas en el barrio del Carmen, disponen de una estación eco-sanitaria para el vaciado de aguas residuales y la carga de agua potable, mesas de picnic y zona de juegos infantiles

El tiempo de estancia máxima permitida de acuerdo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el aparcamiento y pernocta de autocaravanas no podrá ser superior a 1 mes.

Instalaciones del área de autocaravanas de Toro. / Y.C.

El CEO de la plataforma TripStop, Javier García, afirma que este tipo de infraestructuras "son clave para avanzar hacia un modelo turístico más respetuoso, menos estacional y con mayor impacto en el comercio local".

Asimismo, el Ayuntamiento y la oficina de turismo piden encarecidamente que se respeten las instalaciones para garantizar el bienestar de todos sus usuarios.

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El acto de reinauguración ha contado con la presencia del concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, la concejala de Urbanismo, Ruth Martín, el CEO de TripStop, Javier García, y la empleada de la oficina de turismo, Esperanza Calvo. Durante la jornada se realizó una demostración del funcionamiento del sistema y se ofreció una visita guiada por las instalaciones.