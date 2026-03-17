El PP se mantiene fuerte en sus feudos, pero el PSOE gana en 6 de las 11 mesas electorales de Toro

El PP arrebató al PSOE uno de sus "feudos" en la provincia de Zamora durante las elecciones autonómicas celebradas el 15 de marzo, en las que Vox ganó terreno al bipartidismo en Toro. Tras el recuento de los votos, los populares sumaron un total de 1.445, mientras que los socialistas recibieron el apoyo de 1.420 electores y Vox obtuvo el respaldo de 843 toresanos.

Estas cifras revelan que las tres formaciones políticas consiguieron sumar más votos que en las elecciones a las Cortes de Castilla y León celebradas en 2022, aunque el mayor incremento de apoyos se corresponde con la candidatura presentada por el PP, al pasar de 1.142 a 1.445.

Por su parte, el PSOE, a pesar de no poder repetir victoria, también sumó más apoyos que hace cuatro años, al pasar de 1.348 a 1.420 votos. En el caso de Vox, acaparó 81 papeletas más que en los comicios autonómicos de 2022 y recabó un total de 843.

De la lectura de los resultados también se desprende que un puñado de votos marcó la fina línea de la victoria del PP frente al PSOE, ya que tras el recuento la diferencia entre ambas formaciones se limitó a 25 sufragios.

Por colegios, el PP mantuvo sus "feudos" tradicionales, el situado en el antiguo centro de salud de Toro y el habilitado en el centro cívico de Tagarabuena, aunque también se impuso en dos de las tres mesas electorales del colegio Magdalena Ulloa, con entrada por Santa Marina.

En el antiguo centro de salud ubicado en San Agustín, en el que muchos de los electores son personas de edad avanzada, la candidatura popular obtuvo curiosamente el mismo número de sufragios en las dos mesas, un total de 128. Por su parte, el PSOE logró un total de 183 apoyos, mientras que Vox consiguió el respaldo de 113 toresanos.

Tagarabuena

La candidatura popular también fue la más respaldada en el colegio electoral de Tagarabuena, otro de sus nichos de voto tradicionales, en el que sumó 70, frente a los 61 vecinos que apoyaron la lista del PSOE. Además, un total de 38 "taburones" confiaron su voto a la lista del partido que lidera Santiago Abascal.

La victoria de los populares en el colegio habilitado en el centro cívico de Tagarabuena choca con el malestar generado entre los vecinos del barrio por el resultado final de las obras de renovación de la travesía ejecutadas por la Junta y que han motivado numerosas quejas, tanto individuales como conjuntas, ante distintas administraciones.

De otro lado, los populares también se impusieron en dos de las tres mesas del Magdalena Ulloa, con entrada por Santa Marina, que es uno de los cinco colegios de Toro en el que ejercen su derecho democrático un mayor número de electores.

En concreto, el PP sumó en las dos mesas del Magdalena Ulloa en las que logró más apoyos un total de 281 sufragios, frente a los 224 que consiguió el PSOE. En el citado colegio, los socialistas sumaron más papeletas en una mesa, un total de 142, frente a los 135 que se contabilizaron a favor del PP. Por su parte, Vox obtuvo en las tres mesas del Magdalena Ulloa con acceso desde Santa Marina, el respaldo de 227 toresanos.

Pabellón municipal

Por otra parte, el PSOE se mantuvo como la fuerza política más votada en las dos mesas del colegio habilitado en el pabellón municipal de deportes, uno de sus "feudos" en la ciudad. El recinto deportivo es, con toda probabilidad, uno de los colegios electorales que aglutina a un mayor número de votantes jóvenes de Toro, lo que podría explicar también la elevada cantidad de sufragios contabilizados en apoyo a Vox. No obstante, el PSOE recabó un total de 348 votos, frente a los 319 que respaldaron la candidatura popular y los 240 obtenidos por la lista de Vox.

En el quinto y último colegio electoral, el Magdalena Ulloa con entrada por Cantar del Arriero, el PSOE también fue el partido político más votado en las tres mesas, duplicó en sufragios a Vox y aventajó en 78 a los populares.

En concreto, la candidatura socialista logró el respaldo de 462 electores, frente a los 384 que se decantaron por la lista del PP y los 225 que decidieron dar su apoyo a la de Vox. En las últimas elecciones autonómicas los toresanos han optado mayoritariamente por el bipartidismo, aunque Vox sigue escalando posiciones y se mantiene como la tercera fuerza política más votada.

El resto de partidos que concurrían a los comicios obtuvieron un apoyo residual. Al igual que en el resto de la comunidad, Podemos perdió gran parte del respaldo de los electores de pasadas citas con las urnas, al pasar de los 152 votos que sumó en 2022 a poco más de 30 el pasado domingo. De hecho, la formación morada fue superada por Ahora Decide-Zamora Vaciada, Izquierda Unida y Se Acabó la Fiesta.