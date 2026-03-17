La DO Toro promociona sus vinos en la Feria Prowein de Alemania

El Consejo de Regulador y varias bodegas de la Denominación de Origen promocionarán los vinos de Toro en una nueva edición de la Feria Prowein, que se celebra en Alemania. Este certamen se mantiene como una de las ferias de vino y bebidas espirituosas más importantes del mundo y, cada año, reúne a cerca de 4.000 expositores de más de 60 países.

El pabellón institucional de la Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl), acoge a 52 bodegas exportadoras de la comunidad. La representación de la comunidad se completa con 26 bodegas y dos Consejos Reguladores, Toro y Bierzo, bajo el paraguas del pabellón del ICEX y otras cuatro firmas y dos órganos vinícolas, Ribera del Duero y Rueda, que asisten de forma independiente.

En total, el sector vitivinícola de la comunidad cuenta con una sólida presencia en Alemania, mercado que se posiciona como el quinto destino más importante para las exportaciones del vino que se elabora en Castilla y León. En la presente edición, Prowein ha sufrido una transformación radical con un rediseño completo del concepto ferial, con nuevos servicios para compradores y más digitalización.

A lo largo de los tres días de feria, se ofrecerán clases magistrales y catas independientes donde se mostrará la mejor variedad internacional de caldos y donde estarán presentes los vinos de Castilla y León cuyas catas estarán dirigidas por los sumilleres Pedro Ballesteros y Jonas Tofterup. En total serán 52 vinos de las diferentes Denominaciones de Origen de la región, repartidos en cinco sesiones y acompañados de jamón ibérico y cecina, a cargo de la cortadora Cati Gómez.

Alemania es el tercer mayor importador de vino del mundo en valor, solo por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. Para Castilla y León, representa el 23% de sus exportaciones de vino a la Unión Europea.