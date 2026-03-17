La Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro organiza una colecta de sangre el 23 de marzo

Por segundo año consecutivo, la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro, en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, ha organizado una campaña de donación de sangre que tendrá lugar el lunes 23 de marzo en el Centro de Salud de Toro, en horario de 16.00 a 21.00 horas.

La donación estará abierta a todas las personas que deseen participar, sin necesidad de formar parte de la hermandad para poder hacerlo. Para ello, es necesario tener más de 18 años y acudir con el DNI, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

Entre donaciones deben transcurrir al menos dos meses, y recientemente se ha actualizado el número máximo anual de donaciones permitidas: los hombres pueden hacerlo hasta seis veces al año y las mujeres un máximo de cuatro veces.

Desde la organización se anima a todas las personas interesadas a que participen en esta campaña, especialmente a que los nuevos donantes den el paso. Además, recuerdan que la sangre "es un recurso que no se puede fabricar y cuya demanda es constante en hospitales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes y muchas otras situaciones médicas".

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El presidente de la cofradía, Mario González, explica que la campaña de donación se inspira en la devoción al Cristo de la Expiración y el canto de las "Cinco llagas", tradicional del Miércoles Santo. Con esta iniciativa, la hermandad traslada la fe a este gesto de solidaridad.