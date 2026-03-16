Inyección de 2,2 millones de euros para renovar un tramo de la carretera N-122 entre Toro y Zamora

Ante las reiteradas quejas por el deteriorado estado del firme de la carretera N-122 entre Toro y la capital zamorana, el Gobierno invertirá 2,2 millones de euros procedentes de fondos europeos en la renovación de un tramo de la vía que supera los ocho kilómetros, obras que ya se han iniciado y que, en principio, concluirán el 30 de junio.

Así lo ha anunciado este lunes el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, en la primera reunión institucional mantenida con el nuevo alcalde de Toro, Carlos Rodríguez. Aseguró Blanco que los trabajos de fresado se iniciaron la pasada semana en el tramo en cuyo entorno están enclavadas varias graveras y, en una siguiente fase, se actuará en la recta de Coreses.

Precisó el subdelegado del Gobierno que las obras serán financiadas con fondos europeos, dentro del programa “Efapaves” impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El citado programa persigue tres objetivos: disminuir la huella medioambiental del sector de transportes, así como mejorar la seguridad y la perdurabilidad de la infraestructura.

Blanco también reconoció que las obras en la carretera N-122 son “muy necesarias” y habían sido demandadas por numerosos conductores, ante los importantes baches que presenta en el tramo entre Toro y la capital zamorana.

Rotondas

Otro de los asuntos abordados en la reunión mantenida entre el subdelegado del Gobierno y el nuevo alcalde de Toro fue la adecuación de dos rotondas para mejorar la seguridad vial. La primera está prevista en la carretera que une la ciudad con Morales de Toro y, respecto a la proyectada en el entorno del acceso al puente de hierro, Blanco reconoció que los técnicos “están estudiando varias posibilidades” y la solución que sería más idónea para un punto “peligroso” en el que es necesario mejorar la seguridad vial.

Ambos proyectos están en “fase de estudio”, aunque el subdelegado del Gobierno confía en que puedan materializarse a corto plazo. Por otra parte, se refirió a la “máxima presencia” de la Guardia Civil en Toro que ha generado quejas en la ciudad y recordó que los agentes “prestan un servicio público” con la única intención de garantizar la seguridad ciudadana, así como para prevenir y evitar posibles delitos.

Por su parte, el alcalde destacó la importancia de trabajar en conjunto con instituciones como la subdelegación del Gobierno para, a través de propuestas, intentar “mejorar la vida de los ciudadanos de Toro”.