Impulso al proyecto de Monte la Reina: el 1 de abril arrancan las obras de urbanización y de los edificios de seguridad

El proyecto de reapertura del acuartelamiento de Monte la Reina ha centrado la primera reunión institucional mantenida este lunes entre el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y el nuevo alcalde de Toro, Carlos Rodríguez

Durante el encuentro, Blanco anunció que el 1 de abril es una fecha clave para dar un impulso a Monte la Reina, ya que ese día deberían comenzar las obras del proyecto de urbanización que, “es el sistema nervioso” del cuartel, ya que comprende la adecuación de viales, el saneamiento, las comunicaciones y el depósito de combustible, y el plazo de ejecución es de diez meses. El 1 de abril, como apuntó el subdelegado del Gobierno, también está previsto que comiencen las obras de los edificios de seguridad, es decir, el centro de comunicaciones y el de guardia, así como la armería, actuación que cuenta con un presupuesto de 8,6 millones de euros.

A corto plazo también está previsto llevar a cabo la urbanización de parcelas, que cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros. Al margen de las citadas actuaciones, en el acuartelamiento ya se han rehabilitado 15 edificios, así como los dos campos de tiro y el de maniobras, que ya está en uso. Recordó Blanco que el proyecto de Monte la Reina “es una referencia de alta tecnología”, que generará tejido empresarial, ya que dinamizará en "el entorno la industria vinculada con la defensa".

Riqueza y empleo

En este sentido, auguró que el proyecto generará riqueza en la provincia de Zamora, no solo por la creación de 1.500 puestos de trabajo directos sino porque Monte la Reina es un “proyecto estratégico” para el Ministerio de Defensa. Blanco se mostró convencido de que el municipio de Toro será uno de los “grandes beneficiados” por la reapertura del cuartel militar, aunque también reconoció que es necesario que todas las administraciones trabajen de forma conjunta para desarrollar unos servicios que serán necesarios para acoger a los militares que recalen en la provincia.

Reiteró el subdelegado del Gobierno la importancia del proyecto de Monte la Reina, porque vertebra el territorio y porque “es una herramienta” para luchar contra la despoblación, ante la llegada de unos 1.500 militares que podrían fijar su residencia en Toro o en otros puntos de la provincia de Zamora.

Por su parte, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez reconoció que para el municipio el proyecto de Monte la Reina es, con toda probabilidad, el más importante de los últimos 20 años en la provincia de Zamora.

Además, se refirió al "cariño especial" que Toro siente por el campamento miliar y se mostró convencido de que "la ciudadanía" se va a volcar, porque es un "proyecto clave" que favorecerá el asentamiento de población, al margen de que la inversión prevista de 150 millones de euros por parte del Gobierno, permitirá "dar un vuelco a la economía", de Toro y de la comarca.