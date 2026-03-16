¿Qué han votado mis vecinos? El resultado en Toro, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León

El PP ha sido la fuerza política más votada en Toro durante las elecciones autonómicas celebradas este domingo, seguida a corta distancia del PSOE y Vox se consolida como el tercer partido que más apoyos ha sumado en los cinco colegios de la ciudad y del barrio de Tagarabuena.

Tras el recuento de votos, el PP ha logrado arrebatar la victoria en los comicios regionales al PSOE, que fue el partido más respaldado por los toresanos en la cita con las urnas de 2022.

Sin embargo, los barrios de Toro no han votado de manera uniforme, con la ciudad dividida entre zonas de mayoría "roja" y otras de mayoría azul". Consulta en LA OPINIÓN DE TORO el resultado de las elecciones autonómicas en Toro calle a calle.

En total, la candidatura popular ha sumado 1445 sufragios, unos 300 más que hace cuatro años. El PP ha conseguido 25 votos más que el PSOE que, a pesar de no revalidar la victoria, ha logrado el respaldo de 1.420 electores frente a los 1.348 que votaron la candidatura socialista en los comicios autonómicos de 2022.

Vox se mantiene como la tercera fuerza política más votada con un total de 843 votos, 81 más que en la cita electoral de hace cuatro años.