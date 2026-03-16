El Cristo de la Misericordia ensalzará la Semana Santa de Toro con una nueva imagen procesional

La Asociación Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia de Toro ha aprobado en asamblea general ordinaria la incorporación de una nueva imagen titular, un Cristo que será tallado por el escultor de Coreses, David Alonso Cuesta. Así lo confirmó el presidente de la hermandad toresana, Ignacio Mateos, quien destacó que el escultor ya ha realizado un boceto del nuevo Cristo y ha plasmado su coste en un presupuesto, que ha sido aprobado en la asamblea general.

Una vez ratificado el proyecto, la Asociación Parroquial tratará de buscar financiación, para lo que recurrirá a las distintas administraciones, con la intención de que colaboren en esta iniciativa, ya que la incorporación del nuevo Cristo ensalzará tanto la procesión como la Semana Santa de Toro.

La nueva imagen sustituiría al Cristo de la Misericordia que procesiona en la noche del Domingo de Ramos en Toro desde que se fundara la hermandad, hace ahora diez años.

Nuevos estatutos

Por otra parte, durante la asamblea general también se expuso a los asistentes que "se están rematando" los nuevos estatutos para que la Asociación Parroquial pase a ser cofradía, aunque deberán ser aprobados por el Obispado de Zamora.

En la asamblea general, también se informó a los hermanos sobre el incremento de la cuota anual, que pasa de 12 a 18 euros para, como matizó Mateos, "poder afrontar los gastos de la hermandad".

De cara a la procesión que se celebrará en la noche del Domingo de Ramos, el presidente de la Asociación Parroquial explicó que se mantendrá el recorrido de anteriores ediciones y que, un año más, será acompasada por la música de la Banda La Lira de Toro.

Como novedad, este año, la hermandad estrenará nuevos hachones que serán de forja, con el objetivo de "unificar el proyecto de la hermandad", y que han sido donados. Así, la Asociación Parroquial solamente ha tenido que adquirir las bases de los palos de las velas que serán de color granate, en consonancia con los colores que identifican a la hermandad.

Además, este año, las dos teas que hasta ahora abrían la procesión que recorre las calles de Toro en la noche del Domingo de Ramos serán sustituidas por dos faroles castellanos de forja y de color negro.

Pendón de difuntos

Otra de las novedades que la hermandad incorpora este año a la Semana Santa es un nuevo pendón de difuntos con la idea de grabar cada año el nombre de los hermanos fallecidos. El primer nombre que se grabará en el nuevo pendón es el del párroco Javier Prieto, fallecido el pasado año.

Por otra parte, la hermandad también estrenará este año un nuevo repostero que, después de diez años y por el efecto del sol, "estaba descolorido" y precisaba ser sustituido por otro.

La Asociación Parroquial Santísimo Cristo de la Misericordia cuenta en la actualidad con alrededor de 60 hermanos y Mateos ha realizado un llamamiento a los toresanos a que formalicen su entrada en una hermandad que, este año, cumple su décimo aniversario.