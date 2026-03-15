Toro implica a los niños en la celebración de la Cuaresma con el Vía Crucis más familiar
Numerosos niños, acompañados por padres y catequistas, se suman al rezo de las 14 estaciones durante el recorrido que partió de la iglesia de San Julián
Decenas de niños, acompañados por padres y catequistas han participado este domingo Vía Crucis de las Familias celebrado en Toro, con la intención de que los pequeños se impliquen en la celebración de la Cuaresma.
La Asociación Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia y las parroquias de Toro organizaron el Vía Crucis de las Familias, que partió de la iglesia de San Julián de los Caballeros y en el que los niños fueron los protagonistas.
Y es que no solo portaron las cartelas de las 14 estaciones del Vía Crucis, ya que también pusieron voz a las diferentes lecturas.
El Vía Crucis de las Familias recorrió la corta distancia que separa la iglesia del Monasterio de Santa Clara y regresó al templo de salida en un ambiente de perfecta comunión entre los niños, sus familiares y los catequistas.
Varios adultos portaron a hombros la imagen de un Crucificado durante el recorrido, que también completó el párroco Pedro Faúndez.
Muchos de los pequeños participantes comulgarán este año y el Vía Crucis de las Familias sirvió para reafirmar su fe cristiana y su preparación para una ceremonia que esperan con ilusión. Tras el Vía Crucis de las Familias, niños y adultos asistieron a la eucaristía oficiada en la iglesia de San Julián de los Caballeros.
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