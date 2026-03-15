La Ruta del Vino de Toro refuerza su presencia en circuitos profesionales de enoturismo

Reforzar la presencia de la Ruta del Vino de Toro en los circuitos profesionales de enoturismo y seguir posicionando el destino en los mercados nacionales e internacionales, fomentando la llegada de nuevos visitantes y contribuyendo al desarrollo económico y turístico de la comarca.

Con estos objetivos, la Ruta del Vino de Toro ha intensificado durante las últimas semanas su participación en ferias y encuentros profesionales para promocionar el destino y posicionarlo como una opción preferente en el circuito de turismo enológico.

Así, la Ruta del Vino ha participado recientemente en FINE # Wine Tourism Marketplace 2026, la Feria Internacional de Enoturismo celebrada en Valladolid, uno de los principales encuentros profesionales del sector a nivel europeo.

Este evento reúne cada año a destinos enoturísticos, bodegas, agencias especializadas y turoperadores internacionales en un formato orientado a la comercialización y al establecimiento de contactos profesionales dentro del ámbito del turismo del vino.

Durante las jornadas celebradas en la Feria de Valladolid, la Ruta del Vino de Toro desarrolló una agenda de trabajo centrada en la promoción del destino y en la generación de nuevas oportunidades de colaboración con operadores turísticos y profesionales del sector interesados en incorporar experiencias a sus propuestas de viaje. En estos encuentros se presentó la oferta enoturística del territorio, que integra bodegas visitables, alojamientos, restauración, patrimonio histórico, paisaje y una amplia programación de experiencias vinculadas al vino y a la cultura local.

Por otra parte, la Ruta del Vino de Toro también ha participado recientemente en la Wine & Travel Week celebrada en la Casa da Música de Oporto (Portugal). En este evento, representantes del recorrido entoruístico de Toro han mantenido encuentros con operadores internacionales, medios especializados y agencias de viajes premium con la intención de posicionar a la Ruta del Vino como una experiencia auténtica, con identidad propia y un patrimonio único.

Representantes de recorridos enoturísticos en las jornadas de Oporto. | CEDIDA

Otra de las acciones en las que ha participado la Ruta del Vino de Toro es la jornada profesional Castilla y León MICE Rural, celebrada recientemente en Ponferrada, que reunió a empresas y destinos turísticos con la intención de analizar las oportunidades del turismo en entornos rurales.

Durante la jornada se abordaron las tendencias del sector, la sostenibilidad, el turismo regenerativo y nuevas fórmulas para desarrollar reuniones o congresos en territorios con identidad propia, donde el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía juegan un papel clave.

Valoración

Tras la participación de la Ruta del Vino de Toro en diferentes eventos profesionales a lo largo de las últimas semanas, su presidente, Óscar Díez, ha destacado que el recorrido enoturístico estará presente "en todas aquellas acciones que contribuyan a reforzar la promoción del territorio y a seguir posicionando nuestro destino dentro del mapa del enoturismo".

Y es que "participar en encuentros profesionales como FINE nos permite abrir nuevas oportunidades, establecer contactos con operadores especializados y mostrar el potencial de un territorio que combina vino, patrimonio, paisaje y gastronomía". Díez Ramos subraya además que "el trabajo conjunto entre empresas, instituciones y administraciones es clave para seguir creciendo como destino enoturístico y para que cada vez más visitantes descubran todo lo que ofrece la Ruta del Vino de Toro".

El objetivo de esta participación es reforzar la presencia de la Ruta del Vino de Toro en los circuitos profesionales del enoturismo y seguir posicionando el destino en los mercados nacionales e internacionales, fomentando la llegada de nuevos visitantes y contribuyendo al desarrollo económico y turístico de la comarca.

La de Toro forma parte del club de producto Rutas del Vino de España desde 2019 y agrupa actualmente a más de 65 socios, entre bodegas, establecimientos turísticos, empresas de servicios y entidades públicas, que trabajan conjuntamente para ofrecer una experiencia enoturística completa en el territorio de la Denominación de Origen.n