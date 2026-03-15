El Itacyl ofrece asistencia sobre la concentración parcelaria del canal San José en Toro, Peleagonzalo y Villafranca

Técnicos del Itacyl se desplazarán a Toro, Peleagonzalo y Villafranca de Duero para prestar asistencia, resolver dudas y facilitar documentación sobre las bases provisionales de la concentración parcelaria en el sector del canal de San José que abarca los tres municipios.

En Peleagonzalo, los técnicos atenderán a los propietarios de parcelas afectadas los días 16, 23 y 30 de marzo en el Ayuntamiento, así como el 6 de abril. En el Ayuntamiento de Toro explicarán las bases los días 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril y, al consistorio de Villafranca de Duero, se desplazarán los días 18 y 25 de marzo.