El Itacyl ofrece asistencia sobre la concentración parcelaria del canal San José en Toro, Peleagonzalo y Villafranca
Técnicos de la entidad se desplazarán hasta los Ayuntamientos de los tres municipios para resolver las dudas de los afectados
Técnicos del Itacyl se desplazarán a Toro, Peleagonzalo y Villafranca de Duero para prestar asistencia, resolver dudas y facilitar documentación sobre las bases provisionales de la concentración parcelaria en el sector del canal de San José que abarca los tres municipios.
En Peleagonzalo, los técnicos atenderán a los propietarios de parcelas afectadas los días 16, 23 y 30 de marzo en el Ayuntamiento, así como el 6 de abril. En el Ayuntamiento de Toro explicarán las bases los días 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril y, al consistorio de Villafranca de Duero, se desplazarán los días 18 y 25 de marzo.
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