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El Itacyl ofrece asistencia sobre la concentración parcelaria del canal San José en Toro, Peleagonzalo y Villafranca

Técnicos de la entidad se desplazarán hasta los Ayuntamientos de los tres municipios para resolver las dudas de los afectados

Presentación bases provisionales de la concentración parcelaria en Toro.

Presentación bases provisionales de la concentración parcelaria en Toro. / Archivo

M. J. Cachazo

Técnicos del Itacyl se desplazarán a Toro, Peleagonzalo y Villafranca de Duero para prestar asistencia, resolver dudas y facilitar documentación sobre las bases provisionales de la concentración parcelaria en el sector del canal de San José que abarca los tres municipios.

En Peleagonzalo, los técnicos atenderán a los propietarios de parcelas afectadas los días 16, 23 y 30 de marzo en el Ayuntamiento, así como el 6 de abril. En el Ayuntamiento de Toro explicarán las bases los días 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril y, al consistorio de Villafranca de Duero, se desplazarán los días 18 y 25 de marzo.

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