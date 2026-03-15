Indemnizan con casi 100.000 euros a un agricultor de Zamora que perdió un ojo durante su jornada laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de conceder una indemnización de casi 100.000 euros a un trabajador que perdió la visión de un ojo al sufrir un accidente laboral cuando se encontraba trabajando en una explotación agrícola situado en Peleagonzalo. Los hechos tuvieron lugar en el año 2023 pero es ahora cuando los magistrados encargados de ver el último recurso del caso elevan la indemnización al trabajador que la Audiencia Provincial había fijado en su día en 92.291 euros y que ahora eleva esa cuantía en 7.500 euros más.

El accidente laboral tuvo lugar en mayo del año 2023. A eso de las tres de la tarde el demandante se encontraba, tla y como recogen los magistrados en el apartado de hechos probados de la sentencia, "realizando trabajos en solitario en un maizal". Estaba retirando hierbas entre el maíz utilizando una maza cuando en uno de los impactos "sintió que le saltaba una partícula al ojo derecho". Poco después el trabajador empezó a sentir molestias y acudió al centro de salud de Toro, en donde recibió una primera asistencia. Como consecuencia de lo sucedido el hombre perdió la visión del ojo. Unos meses después el Instituto de la Seguridad Social le reconoció al hombre una incapacidad.

Versiones enfrentadas

Durante el proceso judicial, la empresa defendió que la pérdida del ojo no fue consecuencia directa del accidente laboral, sino de una supuesta negligencia médica posterior que habría roto la relación causal entre el accidente y las lesiones.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el tribunal rechaza este argumento y recuerda que ya existe una resolución firme que impone a la empresa un recargo del 40% en las prestaciones por falta de medidas de seguridad, lo que acredita el incumplimiento empresarial en la prevención del accidente.