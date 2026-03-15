Quién ha ganado las elecciones en Toro: resultados elecciones autonómicas en Castilla y León 2026 15M

Castilla y León celebra este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Toro dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones autonómicas en Toro

Toro, con 8.000 habitantes, es el tercer municipio con mayor población en la provincia de Zamora y su peso es de gran importancia en el resultado de las elecciones autonómicas. En 2022 el PSOE fue la fuerza más votada en la ciudad, seguida del Partido Popular, con Vox en tercera posición.

¿Pero cuál es el resultado en el conjunto de la provincia de Zamora?

Resultados de las elecciones en la provincia de Zamora

Los votantes de la provincia de Zamora eligen 7 de los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León. En 2022 el Partido Popular fue la fuerza más votada, y logró 3 procuradores, el mismo número de escaños que el Partido Socialista Obrero Español. Vox fue la tercera fuerza más voto y logró el séptimo representante.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

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Durante todo el domingo, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.