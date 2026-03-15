De elector a vocal para constituir una mesa y otras incidencias de las elecciones autonómicas en Toro

En once mesas repartidas en cinco colegios electorales, los toresanos y vecinos del barrio de Tagarabuena pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas.

Tras una intensa campaña en la que los toresanos pudieron escuchar las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la Junta en diversos actos celebrados en la ciudad, de forma escalonada, acudieron a sus respectivos colegios para depositar sus sufragios en las urnas.

Durante la jornada electoral se registraron pocas incidencias, aunque la más reseñable tuvo lugar en una de las dos mesas del colegio habilitado en el antiguo centro de salud de Toro. La no comparecencia del presidente y de varios suplentes elegidos por sorteo, provocó una situación inusual, ya que la mesa tuvo que constituirse finalmente con uno de los primeros electores que accedió al colegio para depositar su voto en la urna.

Ante la ausencia de parte de los miembros elegidos por sorteo, el primer vocal ocupó el puesto de presidente y la segunda vocal desempeñó las funciones que le correspondían al primero, mientras que un elector, Agustín López, tuvo que quedarse en el colegio para poder constituir la mesa y permitir a los toresanos ejercer su derecho al voto.

La incidencia obligó a aplicar el procedimiento establecido por la normativa y, hasta el colegio, se trasladó la jueza de Toro y miembros de la junta electoral que supervisaron la constitución definitiva de la mesa, en la que un elector tuvo que completarla. Con resignación, López reconoció que «me lo he tomado bien», aunque tuvo que modificar sus planes para una soleada jornada de domingo, en la que tenía previsto disfrutar de un paseo por el campo.

Por este motivo, acudió al colegio a primera hora «con ropa para ir al campo», pero finalmente tuvo que desempeñar las funciones de segundo vocal. A las 9.40 horas, se pudo constituir la mesa, en la que podían depositar sus sufragios un total de 438 electores.

Candidatas

Pasaban pocos minutos de las 10.00 horas cuando María Velasco, número 4 de la candidatura del PSOE a las Cortes regionales, ejerció su derecho al voto en el colegio Magdalena Ulloa, con entrada por la plaza de Santa Marina. Tras depositar el sufragio en la urna, Velasco animó a la participación y deseó que la jornada se desarrollara sin incidentes. Un mensaje similar lanzó la candidata número 5 del PP, Ana Isabel Castaño, quien votó en el mismo colegio, pero con entrada por Cantar del Arriero.

Castaño incidió en que la jornada electoral «es el día de celebrar la democracia, en el que todos podemos decir lo que pensamos y queremos en las urnas». No solo Castaño vivió con intensidad la jornada electoral, ya que su hermano, Javier, presidió la mesa del barrio de Tagarabuena, en la que los vecinos pudieron depositar sus votos en el colegio habilitado en el centro cívico.

Otras dos hermanas protagonizaron una de las incidencias de la jornada. Una de ellas depositó el sufragio en la mesa en la que debía votar su hermana, hecho que fue reflejado en acta tras realizar una consulta a la Junta Electoral para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el recuento.

Por otra parte, en una de las mesas del colegio Magdalena Ulloa con mayor número de electores, un total de 712, su presidenta y las dos vocales, mostraron abiertamente su «extrañeza» porque durante su constitución ningún apoderado de los diferentes partidos estuviera presente, eso sí, a posteriori un representante de Vox exigió una copia del acta, de la que finalmente realizó una fotografía.

Plex y Aitana

Como otros jóvenes de Toro, el famoso youtuber Daniel Alonso (YoSoyPlex) se desplazó a su ciudad natal para votar en las elecciones autonómicas y para disfrutar de la jornada en compañía de sus familiares y amigos. Plex recaló en Toro acompañado de su inseparable Aitana Ocaña. El youtuber y la cantante se dejaron ver por las inmediaciones del Alcázar, desde donde disfrutaron de las vistas de la vega y atendieron con amabilidad a todos aquellos toresanos que les pidieron inmortalizar tan inesperado encuentro en una fotografía. El conocido youtuber reconoció que mantiene un fuerte vínculo con su ciudad natal y que cada vez que se desplaza a Toro «me gusta sentirme un toresano más».

Durante toda la jornada electoral, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil velaron por la seguridad de los ciudadanos que, libremente, acudieron a los colegios para depositar sus votos en las urnas y apoyar la opción política en la que confían para forjar el futuro de Castilla y León.