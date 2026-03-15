Elecciones Castilla y León: Aitana y Plex pasan el domingo electoral en Toro
El youtuber toresano vota en su pueblo y pasa el día en familia junto a su novia, la popular cantante barcelonesa
Bastantes jóvenes de la diáspora zamorana vuelven este domingo 15 de marzo al hogar familiar para depositar su voto a las elecciones autonómicas de Castilla y León. Uno de ellos el famosísimo youtuber Daniel Alonso (YoSoyPlex) que se ha desplazado hasta su Toro natal "para votar y pasar un día con familiares y amigos", según ha declarado a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
Plex pasea este domingo por Toro acompañado de su insaparable Aitana Ocaña. El youtuber y la cantante son la pareja del momento y atraen la atención de toresanos y turistas, que piden sacarse fotos con ellos en un marco incomparable como el paseo de El Espolón.
No es la primera vez que Aitana y Plex se dejan ver en Toro en el año largo que llevan de relación, el pasado verano se dejaron ver juntos en Bodegas Latarce, y él, nacido y criado en Toro, visita con frecuencia a su familia. Aquella fue una de las primeras fotos juntos de la cantante y el creador de contenido, aunque el vínculo amoroso entre ambos venía siendo "vox populi" desde hacía meses.
Solo unas semanas después Aitana llenava sus redes sociales con decenas de fotos de ambos juntos disfrutando de unas largas vacaciones en Bali.
Preparación para La Velada del Año VI
Ahora el youtuber, de 1'97 metros de alto, se encuentra en plena preparación física para volver a subirse al ring en apenas cuatro meses, pues volverá a participar en La Velada del Año, cuya sexta edición tendrá lugar el 25 de julio en La Cartuja de Sevilla. Tras salir victorioso del combate contra El Mariana en La Velada III (2023), el toresano se medirá ahora con el salvadoreño Fernanfloo.
Daniel Alonso "Plex" es una de las personalidades de Internet más populares en el mundo de habla hispana, tanto antes de su relación con Aitana como ahora, cuando su nombre se ha dado a conocer a otros sectores de población que ya conocían a la cantante. El pasado año fue incluido por la Revista Forbes en la lista de los 100 mejores creadores de contenido.
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