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La Pasión de Cristo, reinterpretada en Toro desde la música y la mirada de un soldado romano

La iglesia de Santo Tomás Cantauriense acogió este viernes el evento musical y narrativo "Longinus: el hombre que mató a Jesús"

Ad Libitum protagoniza “Longinus: el hombre que mató a Jesús”

Ad Libitum protagoniza “Longinus: el hombre que mató a Jesús” / Y.C.

Y.C.

El grupo de cámara Ad Libitum, con música del compositor toresano David Rivas, protagonizó este viernes en la iglesia de Santo Tomás Cantauriense el evento musical y narrativo "Longinus: el hombre que mató a Jesús", integrado en la programación del Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro.

Las personas que se congregaron en el templo pudieron apreciar un espectáculo que reinterpretó la Pasión de Cristo desde la mirada de un soldado romano destinado en Jerusalén, testigo de los acontecimientos que marcaron la historia.

Ad Libitum

Ad Libitum en la iglesia Santo Tomás Cantauriense. / Y.C.

La narración presentó un recorrido por los momentos más decisivos de La Pasión, rememorando escenas clave no como hechos sagrados ya conocidos, sino como experiencias que el soldado presencia, observa y recuerda; aunque no llega a comprender por completo todo lo que sucede, queda marcado de por vida.

La parte musical estuvo compuesta por David Rivas, a través de su obra "Passio", encargada por Ad Libitum y escrita para oboe, violín, viola y violonchelo.

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El ciclo continuará el viernes 20 de marzo, a las 21.00 horas, en el Teatro Fundos Latorre, con el tradicional Concierto de Marchas, organizado por la Asociación Banda de Música La Lira de Toro, que también contará con la banda de formación de la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos”. La entrada será libre con invitación, pudiéndose retirar hasta dos localidades por persona en la taquilla del teatro el mismo día, de 12.00 a 14.00 horas, y, en caso de que aún no se hubieran agotado, también una hora antes del concierto.

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