El proyecto “Formas de leer el vacío” se centra en la recuperación histórica de Toro

El proyecto cultural “Formas de leer el vacío: releer la historia”, presentado este viernes en el Ayuntamiento de Toro, se centra en la recuperación histórica de la ciudad a través de distintas iniciativas que se desarrollarán de forma previa a la celebración de la nueva edición de la Feria del Libro.

El concejal de Cultura, Javier López, destacó que trabajan a través de un Plan Municipal de Lectura con el objetivo de “demostrar que también se puede combatir la despoblación a través del pensamiento crítico y la cohesión social”. Añadió que el proyecto volverá a contar con “una mirada internacional” gracias a la colaboración con vecinos de localidades portuguesas y de las ciudades hermanadas de Toro: Condom (Francia), así como, a nivel nacional, con Guernica (Vizcaya).

En cuanto al cartel, ilustrado por el diseñador gráfico “El Santo Job”, López indicó que refleja un “entrelazo de hechos históricos”, a través de la representación de figuras como Antona García, Isabel la Católica, Beatriz de Portugal o Carlos Latorre.

Cartel de la IV Feria del Libro de Toro. / Cedida

La directora de la Casa de Cultura de Toro, Cristina Tamames, señaló que se trata de un proyecto que han vuelto a presentar al “Ministerio de Cultura dentro de la Subvención de fomento de la lectura y las letras españolas”. Para la realización de las actividades, la Casa de Cultura colabora con fundaciones, asociaciones, entidades y ONGs.

Actividades programadas en distintas etapas

Entre los meses de enero y mayo, las actividades estarán centradas en la recuperación del lenguaje oral a través de iniciativas como el reciente taller impartido por el escritor Jonathan Arribas a las socias de la Asociación Amas de Casa “Delhy Tejero”, titulado: “Nuevas palabras viejas: una memoria”. En este marco, Tamames anunció que la próxima semana se desarrollará una iniciativa dirigida a la poesía.

Con motivo del 550 aniversario de la Batalla de Toro, este mes se presentará una programación que incluirá “encuentros transfronterizos con Portugal”.

Durante el mes de abril, las actividades se realizarán con el foco puesto sobre la memoria y el exilio, con motivo de los 90 años que se cumplen este 2026 del inicio de la Guerra Civil. En este contexto, se realizarán clubes de lectura, conferencias y exposiciones que conectarán la historia de Toro con las localidades de Condom (Francia) y Guernica (Vizcaya).

López también destacó “el papel de la música” en el proyecto, anunciando la participación de la Escuela Municipal de Música. Además, afirmó que intervendrá Virgilio Gitrama, quien recitará una selección de su obra “Poemas de brocha gorda” (2023).

IV Feria del Libro de Toro

Finalmente, el proyecto concluirá con la nueva edición de la Feria del Libro de Toro. Para esta cita, la coordinadora del proyecto, Yolanda Manso, confirmó la participación del escritor Félix G. Modroño, distintos autores del libro solidario "Sierra Quemada", David Muñoz Mateos, Macu García González, y Fredy Vacas, entre otros nombres que desvelarán próximamente.

Asimismo, anunció que participarán la Librería Book de Toro, la Librería Robespierre de Pozoantiguo, y la Copistería Nuria de Toro, así como las asociaciones ProCulTo, el Martillo de Toro y Corriendo con el Corazón por Hugo.

En cuanto a las editoriales, afirmó que la Feria del Libro contará con Salto al Vacío, Sabaria, Editorial Páramo, Ediciones Lastarria y De Mora, y Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

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Por último, Manso recordó que siguen abiertos a nuevas propuestas de participación, que podrán realizarse a través del correo electrónico: feriadellibro@toroayto.es