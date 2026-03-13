La AECC de Toro organiza actividades para promover una alimentación saludable

La charla "Alimentando tu colon: prevención y bienestar" y el "Taller de cocina saludable" están enmarcados dentro de la Campaña contra el Cáncer de Colon que organiza la Asociación Española contra el Cáncer de Toro.

La primera actividad tendrá lugar el jueves 19 de marzo, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Toro. La charla será impartida por la nutricionista de la AECC en Zamora Silvia Matellán. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El taller se realizará el miércoles 25 de marzo, a las 16.30 horas en la Plaza de la Colegiata, número 5. Esta actividad se llevará a cabo con el objetivo de inspirar "con recetas sencillas y llenas de sabor" a incorporar hábitos saludables en el día a día. La entrada será gratuita y estará limitada a un aforo máximo de 20 personas, cuyas inscripciones podrán realizarse a través del correo toro@contraelcancer.es o mediante el teléfono de contacto 900 100 036.

Taller de cocina saludable. / Cedida

Asimismo, la asociación también ha organizado unos desayunos saludables en distintos centros escolares de Toro y el Alfoz, que contarán también con una charla impartida por una psicóloga de la AECC con el objetivo de educar y promover una alimentación saludable como herramienta de prevención y bienestar.

El primero de ellos tendrá lugar el lunes 16 de marzo en el Colegio Rural de Vezdemarbán, seguirá el lunes 23 de marzo en el C.R.A. "Alfoz de Toro", en Morales de Toro, y, por último, el lunes 13 de abril, en el CEIP Magdalena de Ulloa de Toro.

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En esta campaña colaboran Frutas Marcos de Toro, Panificadora Escudero de Toro y Panadería Clara y Ana de Morales de Toro.