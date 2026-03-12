Toro guarda un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género en Miranda de Ebro
El Ayuntamiento de Toro ha convocado a la ciudadanía a reunirse este jueves en señal de duelo y solidaridad
Toro se ha sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCYL), este jueves a las 12.00 horas en el palacio Condes de Requena, como acto de rechazo y condena por el asesinato de tres mujeres en la noche del martes 10 de marzo en Miranda de Ebro (Burgos) ,en un incendio presuntamente provocado por un hombre que acababa de salir de la cárcel por otro delito relacionado con violencia de género.
