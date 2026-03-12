Palabras que conectan generaciones: el escritor Jonathan Arribas imparte un taller en Toro

Palabras y expresiones como "escuchimizao", "cucear", "espancalar la puerta", "gamoneta" y "esmeriada" fueron recopiladas durante el taller “Nuevas palabras viejas: una memoria”, impartido por el escritor Jonathan Arribas, y dirigido a las socias de la Asociación Amas de Casa “Delhy Tejero”.

El objetivo de Arribas no fue construir un glosario a través de las aportaciones de las participantes, sino convertirlas en un puente entre experiencias, recuerdos y sentimientos compartidos.

Dinámicas del taller

La gran mayoría de ellas surgieron durante la primera actividad del taller, titulada “Palabras prestadas”, una dinámica en la que cada asistente debía pensar en una palabra especial para ella y compartirla con sus compañeras, explicando su significado, como también las emociones y sensaciones que le despertaba al rememorarla.

Presentación del taller, antes de comenzar las actividades. / Yago Costoya

La iniciativa continuó con la lectura del primer relato recogido en “Cuaderno de últimas voces”, de José Luis Gutiérrez y Leticia Ruifernández (2021), a partir del cual las participantes rescataron anécdotas que recordaban de las noches de boda, tema sobre el que versaba el texto. Por último, Arribas leyó un fragmento de su novela “Vallesordo” (2025) sobre la costumbre de tomar el fresco.

Biografía del escritor Arribas

Jonathan Arribas (Zamora, 1997) vivió hasta los 18 años en Montamarta, pasando gran parte de su vida con su abuela en Palacios del Pan. Desde joven, el lenguaje que escuchaba en su hogar marcó su sensibilidad hacia las palabras, un vínculo que más tarde influyó en su obra literaria.

Estudió Derecho en Salamanca, experiencia durante la cual se encontró con “muchas palabras nuevas”, como si tuviera que “aprender a hablar otro idioma”. Este contraste entre el vocabulario académico y el de su entorno familiar le hizo sentir que se había “alejado” de su abuela en la forma de comunicarse con ella.

Jonathan Arribas imparte un taller en Toro. / Yago Costoya

Posteriormente, se trasladó a Madrid, donde cursó un Máster de Escritura Creativa en la Universidad Complutense de Madrid, años en los que comenzó a escribir su primera novela, “Vallesordo”. Durante este periodo, Arribas sentía que las palabras que escuchaba de su abuela y su entorno eran las que mejor le permitían conectar con sus recuerdos, convirtiendo la escritura en un “viaje de vuelta” hacia sus raíces.

Arribas agradeció la participación de las participantes del taller, expresando que “me fui muy contento. Surgieron bastantes recuerdos a través de las palabras que compartieron”.

Noticias relacionadas

La actividad se enmarcó en la programación de eventos que se desarrollan en Toro durante el mes de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.