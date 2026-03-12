Manuel Fariña, reconocido entre las 50 figuras clave de la gastronomía y el vino en España

Durante los Premios 50 Aniversario de Grupo Gourmets, el director técnico de Bodegas Fariña y tercera generación de la familia, Manuel Fariña, ha sido reconocido como una de las 50 figuras clave de la gastronomía y el vino en España.

El galardón distingue a profesionales e instituciones que "han contribuido al desarrollo, la proyección y la innovación dentro del sector gastronómico y vitivinícola español". En este contexto, Manuel Fariña ha sido premiado por el papel de Bodegas Fariña "en la transformación de la visión de los vinos de Toro y por su espíritu innovador, que ha contribuido a situar a esta denominación de origen en mercados internacionales".

Entre las 50 personalidades premiadas se encuentran algunas figuras destacadas de la gastronomía española como Ferran Adrià, Joan Roca, Martín Berasategui, Ángel León o Quique Dacosta, entre otros chefs y profesionales del sector.

Noticias relacionadas

Fariña es uno de los pocos representantes de Castilla y León incluidos en este listado nacional, junto a otras figuras reconocidas del sector vitivinícola en la comunidad como Martina Prieto Pariente, de Bodegas Prieto Pariente; Pedro Ruiz Aragoneses, del proyecto Alma Carraovejas; Michael Zaccagnini, de la bodega Sei Solo; y María y Beatriz Rodero, de Carmelo Rodero.