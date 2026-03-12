Manuel Fariña, reconocido entre las 50 figuras clave de la gastronomía y el vino en España
El director técnico de Bodegas Fariña ha sido destacado en los Premios 50 Aniversario de Grupo Gourmets
Y. C.
Durante los Premios 50 Aniversario de Grupo Gourmets, el director técnico de Bodegas Fariña y tercera generación de la familia, Manuel Fariña, ha sido reconocido como una de las 50 figuras clave de la gastronomía y el vino en España.
El galardón distingue a profesionales e instituciones que "han contribuido al desarrollo, la proyección y la innovación dentro del sector gastronómico y vitivinícola español". En este contexto, Manuel Fariña ha sido premiado por el papel de Bodegas Fariña "en la transformación de la visión de los vinos de Toro y por su espíritu innovador, que ha contribuido a situar a esta denominación de origen en mercados internacionales".
Entre las 50 personalidades premiadas se encuentran algunas figuras destacadas de la gastronomía española como Ferran Adrià, Joan Roca, Martín Berasategui, Ángel León o Quique Dacosta, entre otros chefs y profesionales del sector.
Fariña es uno de los pocos representantes de Castilla y León incluidos en este listado nacional, junto a otras figuras reconocidas del sector vitivinícola en la comunidad como Martina Prieto Pariente, de Bodegas Prieto Pariente; Pedro Ruiz Aragoneses, del proyecto Alma Carraovejas; Michael Zaccagnini, de la bodega Sei Solo; y María y Beatriz Rodero, de Carmelo Rodero.
- Obras exige el 'inicio inmediato' de los trabajos de consolidación del Palacio de Bustamante
- Ahora Decide denuncia que Toro y el Alfoz “están abandonados por las administraciones”
- Herido un varón de 71 años al volcar su turismo en la A-11 en Toro
- Toro da voz a las mujeres en la novedosa iniciativa 'Bibliotecas Humanas
- Carlos Rodríguez toma posesión como nuevo alcalde de Toro: 'Pondremos a las personas en el centro de nuestras políticas
- El Cristo de la Luz inspira el cartel de la Asociación Parroquial Siete Palabras de Toro
- Quejas por las obras de renovación en la travesía de Tagarabuena: 'Son una chapuza histórica
- Antonio Turiel, científico del CSIC: 'las plantas de biogás y biomasa tienen un rendimiento negativo”