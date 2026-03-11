Carlos Rodríguez toma posesión como nuevo alcalde de Toro: "Pondremos a las personas en el centro de nuestras políticas"

El secretario general del PSOE en Toro, Carlos Rodríguez, ha sido investido como nuevo alcalde en una sesión plenaria convocada este miércoles 11 de marzo, tomando el relevo de la exregidora Ángeles Medina, quien formalizó su dimisión el pasado 5 de marzo.

La alternancia entre Medina y Rodríguez formaba parte de lo acordado por el equipo de Gobierno de coalición tras la moción de censura que, en octubre de 2024, llevó al PSOE y Nos Movemos por Toro a asumir las responsabilidades de gobierno que hasta entonces ejercía el Partido Popular, con Rafael González en la Alcaldía. Carlos Rodríguez se ha convertido en la tercera persona en ocupar el cargo desde mayo de 2023.

Dicho acuerdo recibió el apoyo del entonces concejal de Futuro, Javier Gómez Valdespina, que tras ser expulsado del partido en el que fue cabeza de lista en las elecciones municipales, se incorporó al equipo de Gobierno de coalición.

Rodríguez fue elegido alcalde este miércoles con un resultado de 8 votos a favor, apoyado por 4 votos del PSOE, 3 de Nos Movemos por Toro y uno del concejal no adscrito, Javier Gómez Valdespina. También se presentaron el popular Rafael González, que recibió 4 votos del PP, y la edil de Zamora Sí, María de la Calle, que solo contó con su propio apoyo. Tras la votación, se consumó el relevo, recibiendo Carlos Rodríguez el bastón de mando de manos de Ángeles Medina.

Carlos Rodríguez se fija cuatro retos como alcalde

Tras jurar el cargo, Rodríguez procedió a la lectura de su primer discurso como regidor, en el que describió que asumir la Alcaldía "representa la voluntad democrática de todos los ciudadanos" y que, por ello, "es un inmenso honor tener la oportunidad de servirles desde este cargo". Afirmó que durante su mandato se propondrá “cuatro retos”. El primero de ellos es “reforzar la cercanía con los vecinos, escuchando sus necesidades y respondiendo con soluciones realistas”, también indicó que se empeñará en “facilitar la construcción de vivienda, colaborando activamente con empresas e instituciones públicas”.

Por otro lado, añadió que se ocupará de “promover la creación de empleo, dando facilidades a las inversiones y ampliaciones de las empresas locales”, como también de “promocionar el turismo, la cultura, los eventos deportivos y los festejos participativos”.

Expresó que su línea de trabajo “no pretende sustituir el debate político ni los distintos enfoques de cada grupo”, sino que afirmó que aspirará a “servir como base común sobre la que avanzar juntos”. Además, señaló que su compromiso es "actuar con honestidad, con transparencia y con respeto escrupuloso a la legalidad", describiendo que trabajará "siempre por el interés general de nuestro municipio".

La exalcaldesa Ángeles Medina formalizó la dimisión de su cargo el pasado 5 de marzo en otra sesión plenaria con la que puso fin a año y medio de mandato, siendo, además, la primera mujer en la historia en ejercer la Alcaldía de Toro.

En este sentido, Rodríguez dirigió unas palabras a Medina, expresando que “deja el listón muy alto” y que, además, “las personas pasan, pero las instituciones permanecen”, añadiendo que “el esfuerzo de quienes han ocupado esta Alcaldía siempre merece consideración y respeto”.

Además, mostró su agradecimiento a los miembros de la Corporación Municipal por su “compromiso con la vida pública”, así como a los miembros de la candidatura socialista en las pasadas elecciones. Asimismo, expresó que este cargo no le pertenece a él, sino al conjunto de ciudadanos "que confían en que gestionemos su Ayuntamiento con rigor y cercanía". En este sentido, añadió que "gestionaremos con aciertos, y seguro que, con algún error, pero siempre poniendo a las personas en el centro de nuestras políticas".

También dedicó unas palabras a sus familiares por "su apoyo constante, su paciencia y su comprensión". En este sentido, señaló que "las responsabilidades públicas requieren de un tiempo que en ocasiones robamos a los más cercanos", antes de concluir con un "perdón y gracias".

Rodríguez describió que afronta esta nueva etapa “con determinación y espíritu de servicio público”. Además, relató que ejercer como alcalde de Toro es “un orgullo inmenso”, recordando momentos como su juventud en la Banda Municipal La Lira, sus años como abad en la Cofradía de Jesús y las Ánimas o algunas tardes y noches con sus amigos.

“Hoy quiero tender la mano a todos los grupos municipales. Nuestro municipio necesita entendimiento, responsabilidad y colaboración. En esta Alcaldía encontrarán diálogo, disposición y voluntad de acuerdo. Siempre tendrán mi despacho abierto para hacer sus aportaciones con el objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos”, afirmó.

Asimismo, concluyó afirmando que "trabajaré con dedicación, con rigor y con la convicción de que cada paso que demos deberá contribuir al bienestar de quienes aquí vivimos".