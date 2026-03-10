Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en Castilla y León: votar por primera vez en ZamoraExcavaciones en El Castillón (Zamora)Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: el sacerdote Kenneth ChukwukaAccidente por fauna en Pobladura del Valle (Benavente)
instagramlinkedin

Velas y luces moradas engalanan el "Vía Crucis de Luz" en Toro

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina ha acogido el tercer concierto del Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro

El concierto del Pórtico Musical de Semana Santa “Vía Crucis de Luz”.

El concierto del Pórtico Musical de Semana Santa “Vía Crucis de Luz”. / Cedida

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina se llenó de velas y se tiñó de morado durante la celebración del concierto de Cuaresma ofrecido por la Banda de Cornetas y Tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro”, que protagonizó el tercer recital enmarcado en el Pórtico Semanal de la Semana Santa.

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina acogió el &quot;Vía Crucis de Luz&quot;.

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina acogió el "Vía Crucis de Luz". / Cedida

También participó Sara Pérez Tamames, quien se encargó de redactar el Vía Crucis y de narrar cada una de las estaciones, que fueron acompañadas por las marchas de la banda.

Noticias relacionadas

Algunos integrantes de la banda “Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro”

Algunos integrantes de la banda “Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro” / Cedida

La escena estuvo acompañada de velas y de luces moradas, en representación de la Cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla, organizadora del evento, y cuya recaudación se destinó íntegramente a la propia asociación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Obras exige el 'inicio inmediato' de los trabajos de consolidación del Palacio de Bustamante
  2. Ahora Decide denuncia que Toro y el Alfoz “están abandonados por las administraciones”
  3. Herido un varón de 71 años al volcar su turismo en la A-11 en Toro
  4. Ángeles Medina: 'Dejo la Alcaldía de Toro con tristeza, pero en parte liberada
  5. Toro da voz a las mujeres en la novedosa iniciativa 'Bibliotecas Humanas
  6. El Cristo de la Luz inspira el cartel de la Asociación Parroquial Siete Palabras de Toro
  7. Quejas por las obras de renovación en la travesía de Tagarabuena: 'Son una chapuza histórica
  8. Antonio Turiel, científico del CSIC: 'las plantas de biogás y biomasa tienen un rendimiento negativo”

Velas y luces moradas engalanan el "Vía Crucis de Luz" en Toro

Velas y luces moradas engalanan el "Vía Crucis de Luz" en Toro

La Escuela de Música de Toro recibe una donación de más de 500 obras y métodos de guitarra

La Escuela de Música de Toro recibe una donación de más de 500 obras y métodos de guitarra

Mañueco propone en Toro un Plan Rural para “fijar y atraer población”

Mañueco propone en Toro un Plan Rural para “fijar y atraer población”

Plex regresa a La Velada del Año VI para enfrentarse a Fernanfloo: el youtuber de Toro busca otra victoria en el ring

Plex regresa a La Velada del Año VI para enfrentarse a Fernanfloo: el youtuber de Toro busca otra victoria en el ring

El Itacyl presenta en Toro las bases provisionales de la Demarcación 3 del canal de San José

El Itacyl presenta en Toro las bases provisionales de la Demarcación 3 del canal de San José

Toro pone en valor el legado de Victoria Neira con la exposición "Puntadas de una vida"

Toro pone en valor el legado de Victoria Neira con la exposición "Puntadas de una vida"

Quejas por las obras de renovación en la travesía de Tagarabuena: "Son una chapuza histórica"

Quejas por las obras de renovación en la travesía de Tagarabuena: "Son una chapuza histórica"

Cristina Oliveros, reconocida en Toro durante el 8-M por su implicación en la vida social y cultural de la ciudad

Cristina Oliveros, reconocida en Toro durante el 8-M por su implicación en la vida social y cultural de la ciudad
Tracking Pixel Contents