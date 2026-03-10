Velas y luces moradas engalanan el "Vía Crucis de Luz" en Toro
La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina ha acogido el tercer concierto del Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro
La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina se llenó de velas y se tiñó de morado durante la celebración del concierto de Cuaresma ofrecido por la Banda de Cornetas y Tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro”, que protagonizó el tercer recital enmarcado en el Pórtico Semanal de la Semana Santa.
También participó Sara Pérez Tamames, quien se encargó de redactar el Vía Crucis y de narrar cada una de las estaciones, que fueron acompañadas por las marchas de la banda.
La escena estuvo acompañada de velas y de luces moradas, en representación de la Cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla, organizadora del evento, y cuya recaudación se destinó íntegramente a la propia asociación.
