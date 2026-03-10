Velas y luces moradas engalanan el "Vía Crucis de Luz" en Toro

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina se llenó de velas y se tiñó de morado durante la celebración del concierto de Cuaresma ofrecido por la Banda de Cornetas y Tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro”, que protagonizó el tercer recital enmarcado en el Pórtico Semanal de la Semana Santa.

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina acogió el "Vía Crucis de Luz". / Cedida

También participó Sara Pérez Tamames, quien se encargó de redactar el Vía Crucis y de narrar cada una de las estaciones, que fueron acompañadas por las marchas de la banda.

Algunos integrantes de la banda “Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro” / Cedida

La escena estuvo acompañada de velas y de luces moradas, en representación de la Cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla, organizadora del evento, y cuya recaudación se destinó íntegramente a la propia asociación.