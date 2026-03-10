La Escuela de Música de Toro recibe una donación de más de 500 obras y métodos de guitarra

La Escuela Municipal de Música «Jesús López Cobos» ha recibido una donación de Sofía Lavinia Amisich de más de 500 métodos y obras musicales del repertorio de guitarra de su padre, el guitarrista clásico y profesor de música Alessandro Boris Amisich, fallecido en 2008. El centro también ha recibido partituras orquestales que han sido donadas por François López-Ferrer, director de orquesta e hijo del recordado músico toresano Jesús López Cobos.

Lavinia, esposa de François López, señala que «no solo compartimos la vida, también el amor por la música» y añade que «la formación musical es la que nos ha convertido en los adultos que somos hoy. Por eso creemos firmemente en su valor y la apoyamos».

Además, expresa que se siente muy orgullosa de que una parte de la colección de partituras de su padre haya llegado desde Italia hasta España para «acompañar el estudio y el crecimiento de muchos jóvenes».

Señala que «estudiar música no solo significa aprender un instrumento», sino que implica «desarrollar sensibilidad, disciplina, curiosidad y pasión». Por ello, continúa, «siempre que podemos, tratamos de apoyar proyectos que hacen crecer a las nuevas generaciones a través de la música».

Por último, Lavinia valora el «constante compromiso de la escuela con los estudiantes y la cultura musical», describiendo que «es un ejemplo precioso de cómo la educación puede transformar y enriquecer una comunidad».

El director del centro, Luis Ángel Vaquero, reconoce que «es un honor que esta familia se haya acordado de nosotros con un repertorio tan extenso de guitarra, que no lo tienen ni los conservatorios autonómicos».

Afirma que es de gran utilidad para que los alumnos puedan estudiar la armonía de las obras, como también valoran «el esfuerzo y la apuesta que Sofía y François han hecho siempre por Toro, a nivel musical y cultural».

Por otro lado, Vaquero recuerda que el domingo 22 de marzo, a las 19.00 horas, en el Teatro Fundos Latorre se celebrará un concierto a cargo del Ensemble de saxofones y clarinetes, y la banda de formación de la Escuela «Jesús López Cobos».

Las entradas tendrán un coste de 4 euros y la recaudación se destinará a financiar el viaje de los alumnos a París, que tocarán en el parque de Disney el próximo 18 de abril. Podrán adquirirse en el despacho de dirección del centro de lunes a jueves, en horario de 16.00 a 17.30 horas.

Además, el miércoles 25 de marzo, a partir de las 16.30 horas, anuncia que celebrarán también en el teatro una audición musical con alumnos de piano, flauta y trompeta. La entrada será libre hasta completar el aforo.