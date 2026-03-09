Toro pone en valor el legado de Victoria Neira con la exposición "Puntadas de una vida"

“Puntadas de una vida” es el título de la exposición inaugurada este lunes en la Casa Municipal de Cultura en homenaje a una toresana, Victoria Neira Calvo, quien descubrió en la costura una pasión que convirtió en su profesión.

Sus tres hijas han promovido la organización de la muestra en la ciudad natal de su madre, que a los nueve años aprendió a coser, oficio al que se dedicó en cuerpo y alma, hasta que problemas en la vista le impidieron seguir dando puntadas.

Recordaron las hijas que, tras contraer matrimonio, sus padres se trasladaron a vivir a Bilbao, ciudad en la que Neira Calvo fundó “Artesanías La Clavelina”, negocio en el que se dedicaba principalmente a confeccionar trajes para bebés.

Posteriormente, la familia se trasladó a vivir a Valladolid, donde la costurera descubrió su pasión por los trajes regionales, los bordados, las lentejuelas y los abalorios. En este punto, sus hijas recordaron que Neira Calvo no solo se dedicaba a confeccionar trajes regionales, ya que previamente realizaba un arduo trabajo de investigación a través de los escasos medios de la época y que se limitaban a libros antiguos o viejas fotografías que buscaba en Bibliotecas con la finalidad de aportar el “mayor rigor” a sus diseños, aunque también los “reinterpretaba”.

Familiares e invitados a la exposición admiran las obras de la costurera toresana. / Cedida

Las hijas de la costurera toresana reconocieron que en “cada puntada y en cada bordado” de sus obras “hay muchas horas, mucho talento y mucho respeto”. Además, destacaron que Neira Calvo “dedicó toda su vida a las labores” y, por el esfuerzo realizado, “perdió la vista”.

Por los motivos expuestos, las promotoras de “Puntadas de una vida” han pretendido con la exposición inaugurada este lunes en Toro rendir un homenaje a su madre y a todas las mujeres de la su generación que “tanto trabajaron para guardar la tradición y dejar un legado cultural inestimable”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier López, destacó en el acto de inauguración que la muestra representa un homenaje a Neira Calvo, impulsado por sus tres hijas y que el Ayuntamiento ha colaborado por la cesión de la Casa Municipal de Cultura para exhibir las prendas confeccionadas por la costurera toresana.

Además, precisó que la muestra se podrá visitar en la Casa Municipal de Cultura de Toro hasta el 6 de abril, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y, por la tarde, desde las 17.00 hasta las 20.00 horas. Además, los sábados las hijas de la protagonista de la muestra se encargarán de guiar a los visitantes por su contenido, en horario de 10.00 a 14.00 horas.