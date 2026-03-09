Quejas por las obras de renovación en la travesía de Tagarabuena: "Son una chapuza histórica"

Ahora Decide ha calificado de "chapuza histórica" las obras de renovación ejecutadas en la travesía del barrio toresano de Tagarabuena y ha exigido a la Junta que no dé de paso la actuación y que pida responsabilidades a "quien corresponda".

Recuerda la formación que el proyecto de renovación de la travesía acumula 18 años de espera y que ha sufrido una reducción drástica del presupuesto. A pesar de estas circunstancias las obras que se han ejecutado en los últimos meses han generado malestar entre los vecinos de Tagarabuena porque, entre otras deficiencias, han detectado que el agua entra en las bodegas y que, con intensas lluvias, la vía "se transforma" en una piscina.

El Plan de Carreteras de la Junta 2008-2020, como precisa Ahora Decide, incluía el compromiso con la provincia de Zamora de realizar 15 variantes de población con un presupuesto de 84 millones de euros.

El pasado mes de agosto el Director General de Carreteras, junto con el delegado territorial de la Junta, anunció una inversión de casi un millón de euros para hacer las variantes de tres pueblos: Pajares de la Lampreana, Tagarabuena y Cañizo.

"Con más de 15 años de retraso", las tres variantes de población que estaban presupuestadas en 18 millones de euros para realizar 9 kilómetros de circunvalación en esos tres pueblos, "se han transformado en travesías, disminuyendo el presupuesto en 17 millones de euros y reduciendo la obra a dos kilómetros", puntualiza la formación

De las otras doce variantes, que supondrían unas inversiones de 76 millones de euros, "no se sabe nada porque la Junta de Castilla y León ha dejado pasar 5 años para que esta comunidad tenga un Plan de Carreteras que la Consejera de Movilidad y Transformación Digital anunció en las Cortes el 18 de mayo de 2022, el nuevo Plan de Carreteras 2023-2034 que todavía estamos esperando porque el nuevo consejero tampoco lo ha presentado".

Advertencias

A principios de enero, Ahora Decide ya alertó sobre los problemas de la ejecución de la obra de la travesía de titularidad autonómica de la ZA-712 en Tagarabuena, provocado importantes quejas de los vecinos y que fueron plasmadas en una campaña de recogida de firmas.

Las obras, que se iniciaron en agosto del 2025, "provocaban importantes molestias a los residentes en la travesía, que se veían obligados a utilizar accesos provisionales a sus viviendas, en algunos casos en condiciones peligrosas". A esta situación se sumaba la preocupación generada por la ejecución de unas aceras mal planteadas, "lo que provocará en algunos casos la entrada de agua al interior si no se corrige".

Con las obras ejecutadas, que han concluido recientemente, los vecinos aseguran que "acertaron en sus advertencias", ya que antes el agua de lluvia se quedaba en la calle, pero ahora, después de reasfaltar sin picar la carretera y subir el nivel con más brea el agua entra directamente en las casas". A esta deficiencia hay que sumar los problemas de humedades en bodegas situadas a lo largo de la travesía y de calles colindantes, problemas que "antes no existían"

Ante esta situación, los vecinos recuerdan que "se exige mucho a los ciudadanos que quieren hacer una pequeña obra, pero cuando la hace una administración y resulta ser una chapuza, nadie se hace responsable y no se exigen responsabilidades".

Por los motivos expuestos, Ahora Decide España Vaciada, realiza un llamamiento a la Junta para que no dé el visto bueno a las obras ejecutadas en la travesía, aunque también reclama que las deficiencias sean subsanadas y que se pidan responsabilidades "a quien corresponda".