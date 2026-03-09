Plex regresa a La Velada del Año VI para enfrentarse a Fernanfloo: el youtuber de Toro busca otra victoria en el ring

El youtuber zamorano Plex, natural de Toro, volverá a subirse al ring en la VI Velada del Año, el gran espectáculo de boxeo por Ibai Llanos, uno de los eventos retransmitidos por Internet de mayor audiencia a nivel mundial. En el cartel desvelado este lunes, el creador de contenido aparecerá como uno de los grandes reclamos de la nueva edición, en la que se enfrentará al salvadoreño Fernanfloo, uno de los nombres más populares de habla hispana en YouTube.

La pelea supondrá el regreso del novio de Aitana Ocaña, Plex, a un evento que ya conoce de primera mano y en el que dejó huella con su victoria ante El Mariana en La Velada del Año IV, un combate muy comentado que se resolvió tras un asalto extra y que disparó todavía más su exposición entre el público digital.

El zamorano YoSoyPlex se enfrentará así a un "gigante" de YouTube, pues el salvadoreño acumula más de 50 millones de seguidores en su canal, frente a los 14 del español. Sin embargo, el creador de contenido de Toro parte con ventaja física, con sus casi dos metros de altura frente al más modesto 1,85 del salvadoreño. A pesar de ello, Fernafloo no se achanta y ha dejado caer en varios de sus directos que cree que puede ganar a Plex porque "no es tan bueno en combate".

Fernanfloo tampoco es nuevo en el ring, en La Velada del Año III ya salió victorioso de un combate contra el creador de contenido de origen vasco Luzu.

Fecha y lugar del evento

La VI Velada del Año se celebrará el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, una sede que ya acogió la edición anterior y que vuelve a convertirse en escenario de uno de los mayores fenómenos del Internet en habla hispana. La presentación oficial del evento había sido anunciada por Ibai para este 9 de marzo, en un acto celebrado en el Teatro Victoria de Barcelona, donde se esperaba desvelar combates, sede, fecha y primeros detalles organizativos.

La nueva edición del espectáculo organizado por Ibai Llanos, además, promete redoblar la apuesta. Antes de la presentación oficial, distintos avances ya apuntaban a que la cartelera crecería hasta los 10 combates y que el evento volvería a emitirse de forma simultánea en varias plataformas, ampliando aún más su alcance.

Con este nuevo combate, Plex no solo regresa a la Velada: vuelve también a uno de los escenarios que mejor condensan el fenómeno streamer actual, mezclando deporte, espectáculo y audiencias masivas. Y lo hará con un rival de primer nivel mediático y con la atención de miles de seguidores pendientes, una vez más, de su preparación para la gran noche del verano.

Un toresano en la lista Forbes

Daniel Alonso, que es el nombre real de Plex, fue incluido por la revista Forbes entre los 100 mejores creadores de contenido del año 2025. En la lista, esta revista especializada reconoce a los creadores más influyentes y mediáticos del panorama digital nacional.

Sobre Plex destacan en Forbes que "tiene sólo 23 años, pero ya es una de las máximas figuras de las redes sociales españolas. Empezó jugando a Fortnite con éxito moderado, pero comenzó a destacar cuando empezó a relatar su día a día y se convirtió en superfigura". También inciden en que su relación con la cantante Aitana "ha disparado aún más su popularidad".