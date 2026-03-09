Mañueco propone en Toro un Plan Rural para “fijar y atraer población”

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha propeusto en Toro su “Plan Rural” para “fijar y atraer población”.

Sanidad

En cuanto al tema sanitario, ha anunciado la creación de “un fondo especial” para modernizar los consultorios locales con el objetivo de “mejorar el confort de los pacientes y profesionales”. También ha señalado “dotar de una ambulancia de soporte vital básico a todos los centros de salud rurales que tengan Punto de Atención Continuada”. De esta forma, ha indicado que “completaremos las 158 que existen en Castilla y León”, afirmando que, en la provincia de Zamora, el centro de Lubián podrá disponer de ella “antes de verano”, mientras que los de Corrales del Vino y Santibáñez de Vidriales, tras la temporada estival.

Esto, ha continuado, “se suma a los nuevos helicópteros medicalizados”, asegurando que el de Zamora entrará en funcionamiento “antes de verano”. Ha recalcado que “vamos a ser la comunidad autónoma que tenga no solo mas helicópteros, el doble que la segunda, sino también más vehículos de emergencia de todo España”.

A su vez, Mañueco ha expresado que el Plan Rural contempla extender las unidades de fisioterapia y de afrontamiento activo del dolor crónico en los centros de salud, como también ha señalado que van a incorporar “progresivamente” ecografías, analíticas rápidas y electrografía digital. Además, ha afirmado que “vamos a intensificar los cuidados de los pacientes crónicos en su domicilio para evitar desplazamientos innecesarios”. También ha expresado que se desarrollarán “unos programas de atención específica a las mujeres 50+ y 70+”, como también ayudas de 3.000 euros para las farmacias de nuestros pueblos, “cuya viabilidad esté comprometida”, ha apuntado.

Educación y servicios sociales

Respecto a la educación, el candidato del Partido Popular ha afirmado que mantendrá abiertos los colegios “con tres o cuatro alumnos” de Castilla y León, y avanzará con la digitalización de las aulas y su conexión a internet, destacando que la provincia zamorana es “pionera” en este aspecto. Además, ha remarcado que colaborarán en el mantenimiento y conservación de los centros escolares.

En materia de servicios sociales, Mañueco ha anunciado la mejora del transporte a la demanda para unir las cabeceras de comarca con sus zonas de influencia y ha afirmado que se mantendrá la gratuidad de las líneas interurbanas con la tarjeta BusCyL. Además, ha señalado que estudiarán cómo conectar las capitales de provincia con los municipios del alfoz.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, Mañueco ha destacado que los jóvenes que compren su primera vivienda habitual en el medio rural “tendrán impuesto cero en el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales”. Si es nueva, ha señalado que podrán deducirse hasta el 15%. En cuanto a las ayudas de alquiler, “el incremento es hasta el 60%” y, para los jóvenes “hasta el 75%”. Sobre la vivienda pública, ha señalado que habrá descuentos medios de “en torno a los 30.000 euros”.

En cuanto a Monte la Reina, también ha afirmado que “pondremos servicios públicos, de sanidad, de educación y construiremos viviendas para que todos los que tengan que venir aquí se sientan como en su casa”.

Actividades económicas

Continuando con la fiscalidad, Mañueco ha afirmado que habrá “impuestos cero” en el medio rural para la compra de un local, transmisiones de explotaciones agrarias prioritarias, en las escrituras de fincas rústicas o en las compras y ventas del suelo industrial terciario.

Asimismo, ha anunciado 5.000 euros para “aquel que quiera abrir o reformar un comercio”, como también para quienes estén interesados en adquirir un vehículo vinculado al negocio. Por otra parte, 3.000 euros para mantener abierta la tienda, el bar o la farmacia. “Si el bar pone un servicio de tienda para productos básicos porque no hay tienda en ese municipio, tendrá otros 3.000 euros adicionales”.

También ha asegurado que van a subvencionar el comercio ambulante a través de un programa para que “todos los municipios intermedios, de entre 4.000 y 20.000 habitantes, puedan ofrecer suelo industrial de calidad y a bajo precio”. En este sentido, Mañueco ha señalado una inversión prevista de 150 millones de euros a lo largo de los próximos años para la promoción de nuevas hectáreas. “Esto incluirá, en la provincia de Zamora, la ampliación del polígono industrial de Toro, además de las inversiones en Monfarracinos, Benavente y Villabrázaro”, ha expresado.

Ámbito agrario

Respecto al ámbito agrario, Mañueco ha destacado que Castilla y León es la comunidad que paga más rápido las ayudas de la Política Agraria Común. Ha señalado el aumento de la bonificación de la contratación de seguros agrarios “hasta el 25%, especialmente para los jóvenes”. Por otro lado, ha mencionado los planes para el ovino-caprino y la ganadería extensiva. También ha asegurado que habrá ayudas para que las cooperativas puedan aumentar su tamaño e incorporar nuevos socios, como también que apostarán por la promoción de artesanos. Asimismo, ha destacado el papel de la mujer rural.

Patrimonio, cultura y tradiciones

En último lugar, se ha referido a las políticas de patrimonio, cultura y tradiciones. En este sentido, ha defendido que las iglesias son una “seña de identidad” y ha planteado un fondo específico de ayudas para arreglar los templos del medio rural. Además, ha expresado que se mantendrá la bonificación del 100% para las tasas de caza y pesca.

Finalmente, el candidato del Partido Popular se ha referido a la tauromaquia, precisando que “vamos a apoyar dos líneas de ayudas, la mejora de las plazas de toros rurales y la organización de novilladas con y sin caballos”.