El Itacyl presenta en Toro las bases provisionales de la Demarcación 3 del canal de San José
Toro ha sido la sede de esta asamblea porque de los tres municipios que componen la Demarcación, es el que mayor afectación contiene en superficie
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) ha presentado en Toro la publicación de las bases provisionales de la concentración parcelaria de la Demarcación 3 del canal de San José, que afecta a los municipios de Toro, Peleagonzalo y Villafranca de Duero (Valladolid).
A partir de la publicación de esta exposición en el BOCyL, que han estimado que saldrá a lo largo de esta semana, los propietarios afectados por el proceso pueden presentar cualquier tipo de alegación en un plazo de un mes.
Las bases provisionales están compuestas por unos tomos que incluyen memoria y anejos, como también los planos del proyecto, donde se recogen gráficamente las zonas afectadas por la concentración con una clasificación marcada por colores.
En esta primera fase del proyecto, los técnicos del Itacyl han afirmado que “se analiza la situación actual de las parcelas, tanto la propiedad como la calidad”.
Luis Fernández, técnico agronómico del Itacyl, ha explicado que la clasificación de los suelos se ha realizado “en base a la capacidad productiva de los terrenos”, que la han dividido en ocho clases diferentes.
Los ponentes han señalado que el valor agronómico de las parcelas lo han determinado en campo a través de un técnico agronómico y un grupo auxiliar de trabajo, compuesto por agricultores de la zona que fueron elegidos en una asamblea al principio del proceso.
“El acto administrativo que daría firmeza a esta primera fase de la concentración parcelaria son las bases definitivas, que es la siguiente fase”, ha indicado la responsable de la unidad la responsable de la unidad territorial del Itacyl de Zamora, María Francisca Sánchez.
Estos documentos se encontrarán disponibles en los ayuntamientos de los municipios afectados, en las oficinas del Itacyl de Zamora, como también en la página web del Itacyl y en la de la Junta de Castilla y León.
Durante el acto también han intervenido el jurídico del Itacyl Pablo Sánchez y el técnico agronómico Benjamín Buldón.
