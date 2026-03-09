Cristina Oliveros, reconocida en Toro durante el 8-M por su implicación en la vida social y cultural de la ciudad

-Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha destacado su colaboración y participación de forma altruista en numerosas iniciativas: presentaciones, locuciones, traducciones y talleres culturales. ¿Cómo comenzó su implicación en los eventos de la ciudad?

-Yo siempre lo he vivido en casa porque mi padre presentaba eventos, también de forma altruista. Además, siempre se ha movido mucho en la red social de Toro. Por ponerte un ejemplo, fue uno de los fundadores de la Agrupación de Protección Civil. Por otra parte, mi madre, teniendo una academia de idiomas, también hablaba con un montón de gente. Esto despertó en mí intereses y, bueno, el amor por mi pueblo, al fin y al cabo. Por todo lo que significa ser cermeña.

Las iniciativas las comencé a tener siendo adolescente, cuando estuve en teatro me gustó la sensación, entonces comencé con actividades de locución. También presentaba con mi padre las carrozas en Carnaval, hasta que se tuvo que retirar por motivos de salud.

-¿Qué le aporta personalmente colaborar en este tipo de eventos?

-Te llena mucho a nivel personal, te sientes útil y sientes que haces algo por tu pueblo porque, al fin y al cabo, Toro es una víctima más de la despoblación. Considero que, si hay gente joven que se quiere mover y hacer cosas, el pueblo tira.

-A lo largo de estos años, habrá vivido momentos muy especiales. ¿Hay alguno que recuerde con especial cariño?

-Cuando estuve en Toro Arte Urbano surgió una de las cosas de las que más orgullosa estoy. Se me ocurrió añadir un código QR en los murales para darles voz a los personajes que aparecían ilustrados. Yo cursé un máster de Traducción, entonces me ayudaron en esta iniciativa otras personas que conocía del mundo del doblaje y la locución.

Por otro lado, gracias al coordinador Carlos Adeva y mis maestros Jesús Pinilla y Maribel, conseguimos pintar en la calle Perezal, un mural del barco “la Pinta” en 2016.

El siguiente paso que dimos en Toro Arte Urbano fueron unas audioguías en Victoriana Villachica, que locuté y monté yo, también con sus códigos QR.

-Además de estos proyectos, usted también ha desarrollado numerosas iniciativas. ¿Qué otras actividades destacaría de su trayectoria en Toro?

-Siempre he sido muy carnavalera, he salido todos los años en el desfile, y, posteriormente, me animé a participar en el concurso de imitaciones. Además, me llamaron para presentar el 25 aniversario de la banda de cornetas y tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas”, y para la entrega de medallas de Protección Civil.

También he impartido la conferencia “Más allá de la frontera: la traducción de los libros y su adaptación a la gran pantalla”, los talleres “Leyendo el Vacío”, dos ediciones de “Locutando que es Gerundio”, he colaborado en el “Taller de Introducción a la Wikipedia”, la “II Feria del Libro de Toro”, las “Barferencias”, en un voluntariado de medioambiente,he escrito dos artículos para la Revista Cultural de ProCulTo, y he creado el podcast “Caballos en la historia”.

-Desde su experiencia participando en tantos eventos, ¿cómo describiría la vida cultural y social de Toro?

-Yo he adquirido numerosos aprendizajes en Toro. Vida cultural hay mucha y la oferta es muy variada, pero se echa en falta que participe más gente. La Casa de Cultura ha promovido un montón de actividades, al igual que otras muchas personas, pero la asistencia del público podría ser mayor.

-Ha recibido un reconocimiento durante la conmemoración del 8M. ¿Qué significa para usted este homenaje?

-Yo lo hago todo sin ningún tipo de expectativa, por amor al arte, entonces para mí es un honor recibirlo en mi pueblo, donde he crecido y he pasado la mayor parte de mi vida.

Por otra parte, considero que tenemos que mejorar mucho como sociedad en lo que respecta a la igualdad de género. Considero que cada persona tiene algo que contar, sea hombre, mujer, una persona mayor o joven. Lo bueno que tiene el ser humano es que no estamos fabricados de serie, entonces tenemos muchas cosas únicas que podemos aportar, hay que ver el más allá y no dar por sentado nada previamente.

-¿Cómo recibió la noticia de que iba a recibir este reconocimiento?

-La verdad es que me quedé sin palabras. María Velasco me explicó que los concejales habían accedido de forma unánime a concedérmelo, al igual que Cristina Tamames, de la Casa de Cultura. Estaba volviendo a casa y, en ese momento grité: “¿¡Cómo!?”. Después me despisté y me confundí de calle.