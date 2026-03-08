Toro conmemora el Día Internacional de la Mujer con distintas actividades

Con gran actividad, así empezaba la jornada del 8-M en el Pabellón Municipal Fernando Marbán de Toro, en la que se propuso una clase de aeróbic a cargo de Beatriz de Body Factory, y posteriormente, otra de zumba con Marina, Pilar, Isabel y Miryam de Líder Sport.

Seguidamente, se repartieron pañuelos de color morado que incluían el lema “Marzo con M de Mujer”, tras lo que la concejala de Igualdad, María Velasco, procedió a la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Después de la declaración institucional a la que Velasco puso voz, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género.

Posteriormente, Velasco describió a Cristina Oliveros como una “mujer referente para la ciudad”, a la que le entregó un reconocimiento por su participación y colaboración “de manera altruista y con una sonrisa” en numerosas iniciativas en la localidad .Continuó Velasco describiendo que Oliveros está siguiendo “la estela de su padre”, Paco Oliveros, quien también recibió un aplauso por parte del público.

A continuación, Oliveros, emocionadamente, expresó su agradecimiento a las autoridades por el reconocimiento, como también dedicó algunas palabras a sus seres queridos. Cuando recibió la noticia, explicó entre risas, que de la alegría que le produjo, se confundió de calle mientras volvía a su casa.

Asistentes a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Toro. / Yago Costoya

Además, señaló que “por suerte, estamos empezando a poner nombres femeninos en la historia”, recordando en Toro a Antona García, Isabel la Católica, Victoriana Villachica y Delhy Tejero, entre otros nombres. “Hago un llamamiento a todos los padres y madres que traen y traerán a las próximas generaciones, que inculquen igualdad, no solo entre sexos, sino entre personas”, añadió.

Noticias relacionadas

Durante el mes de marzo continuarán las actividades propuestas por la concejalía de Igualdad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.