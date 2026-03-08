Toro y el Alfoz alzan la voz contra la instalación de plantas de biogás

El sábado 7 de marzo, vecinos de Toro y el Alfoz se han reunido para manifestarse en contra de la instalación de plantas de biogás en la comarca.

Jenaro Leal, presidente de la Federación de Asociaciones Zamora en Pie, expresa que en Toro y el Alfoz se encuentran proyectadas infraestructuras que gestionarán “280.000 toneladas anuales de residuos en el propio municipio y 200.000 toneladas al año en Villardondiego”.

Estefanía del Río, socia de Zamora en Pie, explica que “hay varios proyectos en fase de tramitación que afectarían directamente al sector del turismo, a la elaboración de vinos, a la calidad de las tierras del territorio y que contaminan los acuíferos”. En este sentido, reclama que “se empiecen a implicar” los actores económicos de la zona, que señala que “van a ser los primeros afectados y no están tomando conciencia de ello”.

La Plaza Mayor de Toro, durante la manifestación del 7 de marzo. | Y.C.

Además, Leal asegura que, a los proyectos, “les van a pagar por ser sumideros de carbono”, manifestando que, realmente, contaminan notablemente. El presidente de Zamora en Pieseñala que “los fondos de inversión se están haciendo con la tierra, con los derechos del regadío y con el agua”. Respecto al sector primario, explica que “hay una crisis” porque “nos están quitando del medio por falta de rentabilidad, aunque producimos un montón de alimentos”. Afirma que la intención es que “seamos asalariados”.

Por otra parte, los manifestantes han señalado la “falta de gente joven” en la concentración. Leal añade que “deberían estar aquí defendiendo la tierra, el agua, los pueblos y su forma de vida” debido a que “es el futuro suyo el que se está jugando”.

Noticias relacionadas

Un vecino de El Maderal critica “los estudios medioambientales que se han realizado” en un proyecto de biogás en el término de El Cubo del Vino, que expresa que la instalación se encontrará “en una zona inundable".