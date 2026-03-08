La Policía Local de Toro festeja el Santo Ángel de la Guarda, su patrón

Durante la mañana de este domingo, en el palacio de los Condes de Requena se han reunido miembros del cuerpo de la Policía Local, acompañados de autoridades, representantes de cuerpos de seguridad y emergencias, excompañeros y hermanos de la cofradía del Ángel de la Guarda, con motivo de la festividad.

El jefe de la Policía Local de Toro, Ramón Gómez, ha afirmado que, a lo largo de este año, el cuerpo ha intervenido "como mediadores de conflictos vecinales, en accidentes de tráfico, simulacros de incendios en los colegios, educación vial, absentismo escolar, policía judicial, policía administrativa, búsqueda de personas, incendios, primera asistencia sanitaria, violencia de género, animales abandonados, vandalismo callejero y en la organización de múltiples eventos".

Además, ha expresado que han colaborado con Policía Nacional y Guardia Civil de otras ciudades de la geografía española, reconociendo y agradeciendo el “compromiso diario” de los componentes de la Policía Local.

El jefe de la Policía Local de Toro, Ramón Gómez, en el palacio de los Condes de Requena. / Yago Costoya

Coincidiendo con el 8-M, Gómez, en nombre del cuerpo, ha querido rendir un homenaje a "esos ángeles que todos tenemos en nuestras vidas", mencionando a "esposas, madres, hijas y compañeras de trabajo". Por otra parte, ha señalado que "no solo conmemoramos una fecha", sino que "celebramos la fuerza, la voz y la historia de las mujeres", recalcando que la igualdad "no es un privilegio, es un derecho humano fundamental".

El alcalde en funciones, Carlos Rodríguez, también ha querido aprovechar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para “reconocer y valorar la profesionalidad y dedicación”, ha expresado, de “la única componente femenina que cuenta actualmente la plantilla”, Celia Esteban.

También ha afirmado que "la prioridad” del equipo de gobierno es “dotar de los recursos necesarios” a la Policía Local para que puedan desempeñar su labor “con la máxima seguridad posible”.

Por otra parte, Gómez ha agradecido a la Junta Directiva de la cofradía del Ángel de la Guarda por haberse mostrado dispuesta a que la festividad haya sido compartida con la Policía Local de Toro, así como por haber cambiado la fecha de la celebración para que fuera posible.

También ha dedicado una mención especial a José María Espías y Gregorio Navarro, "que celebran la festividad por última vez como agentes en activo". Asimismo, el jefe de la Policía Local ha tenido palabras de reconocimiento para el resto de cuerpos y personas "que hacen que el trabajo sea más llevadero en esos momentos en los que necesitamos ese pañuelo de lágrimas".